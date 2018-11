Elieser Hernández abrirá el ‘Juego de La Chinita’ ante Tigres de Aragua

noviembre 7, 2018 - 11:02 pm

El manager del equipo rapaz Lipso Nava confirmó en Caracas que el pitcher debutante en Grandes Ligas este 2018 con los Marlins de Miami, Elieser Hernández, es el elegido para abrir el Juego de La Chinita el próximo 18 de noviembre. “Esa fue una de las cosas que él pidió: abrir el juego de la Chinita”, explicó Nava al tiempo que precisó que, Eliéser debe estar con el equipo naranja esta semana para comenzar a hacer bullpen y trabajar el brazo para lanzar ese día.

Hernández, quien luego de tener una gran temporada en la LVBP con efectividad de 2.11 en 21 entradas y un tercio en la 2017-2018 fue tomado en draft de regla 5 por los Marlins de Miami.

“Claro que quiero lanzar ese juego. Si me lo dan, sería excelente. No soy zuliano, pero las Águilas han sido mi equipo aquí por cinco años”, dijo Eliéser Hernández, ya uniformado de naranja. “Ya empecé a hacer bullpen y estaba trabajando en mi casa. Creo que en dos días haré otro”.

Hernández viene a Venezuela a perfeccionar su slider,“y a ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante. No me fijaron limitaciones. Los Marlins me dijeron que trabajara y que ellos hablarían con las Águilas sobre la fecha en la que debo parar”.

Hernández y Elvis Araujo forman parte de los refuerzos que recibirá Zulia para la rotación, afectada por el bajo rendimiento de los importados Reinier Roibal y José Piña.

Con información de BéisbolPlay

