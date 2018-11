El titilar del Brillante (Mary Angel Bohórquez)

noviembre 14, 2018 - 6:26 am

El titilar nocturno de Bella Vista fue sustituido por el titilar de la nueva avenida Urdaneta y el Parque Urdaneta, y justamente fue extraordinario ver la alegría de la gente en cuanto a la recuperación de los espacios abiertos, tanto plazas como avenida, limpias, depuradas y recuperadas de la ciudad, hoy tenemos una nueva ciudad en la cual mediante su arquitectura se reconoce su historia, sus ciclos y sus transformaciones.

Es necesario felicitar al Alcalde de Maracaibo, al señor Willy Casanova por su tajante acción por la limpieza y depuración del casco histórico de la ciudad, para muchos es una acción distrayente de los verdaderos problemas de los ciudadanos, pero es importante recordar que la situación económica no es competencia de las alcaldías o cámaras municipales, pero si la ornamentación, la señalización, los mercados municipales, las actividades de cultura popular y ciudadana, entre otras, por tanto que la Alcaldía, asuma su verdadero rol es para aplaudir, que no se desvié en proselitismo político o acciones partidistas y no institucionales.

Por otro lado, la nueva avenida Urdaneta honra la zona metropolitana, ya que estaba el Museo Urdaneta, el Panteón Regional y el Parque Urdaneta, por tanto, que la avenida se llame ahora de esta manera, honra el sector y a nuestro prócer, que muchas veces no es mencionado tanto como se lo merece, ya que fue la mano derecha de Bolívar en todo su trajinar. En mi caso que vivo en plena avenida, me complace decir vivo por la avenida Urdaneta cerca de Ciudad Chinita.

Otro titilar que vale la pena mencionar es el comportamiento del ciudadano que está brillando con su actitud cívica, sin necesidad de extremas medidas de seguridad, todos los marabinos y los visitantes han mantenido durante la festividades de la Feria un comportamiento ejemplar, es evidente que los amigos de lo ajeno salen a trabajar y se han dado robos sobre todo de celulares, pero las familias enteras con abuelos y niños se ven en las calles caminando y compartiendo sus tradiciones y sobre todo su alegría, porque como bien dice la gaita este es un pueblo dicharachero, que le gusta la fiesta y la algarabía, eso demuestra su felicidad y por eso creo que esta será una gran navidad, porque estamos haciendo conciencia, desde el gobierno entendiendo que su trabajo es el bienestar de un pueblo no de un partido.

La familia está unida y se está reuniendo, aceptando la nueva realidad porque no están los que se fueron físicamente a otro plano y los que se fueron a otros países en busca de una mejor calidad de vida, pero si los que nos quedamos, comprendemos que es parte de un proceso que debíamos vivir, porque solo cuando hay oscuridad salgo a buscar la luz, entonces que es lo que como individuo tengo que ver, cual es la luz que debo buscar, como familia cual es la luz que debemos buscar, como marabinos cual es la luz que debemos buscar, como venezolanos cual es la luz que debemos buscar, cuando todo encontremos la luz, el titilar será de norte a sur, de este a oeste y tendremos una nueva Venezuela, una Venezuela que deja atrás los rencores, el egoísmos, el conflicto, la envidia, el resentimiento, el desamor. No para repetir la historia, ni la de Bolívar, ni la de Gómez, ni la de Chávez… ellos vivieron su momento y brillaron en su época, sino la que juntos como hermanos haremos realidad, un nueva Venezuela de ciudadanos conscientes más allá de sus ideologías respetando la de cada uno, tanto políticas, religiosas o deportivas, en la aceptación de cada uno, está la grandeza del todo.

El titilar del Brillante, del catire Urdaneta se extenderá por toda Venezuela, así como se ha extendido su nombre más allá de un museo, de una avenida o de un parque, es su historia de vida como modelo a seguir, hombre ejemplar que brilló con luz propia.

Mary Angel Bohórquez