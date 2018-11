El escándalo de Ricardo Montaner: Polémica por participante de “La Voz Argentina” que lo acusó de obligarlo a cantar canción religiosa

noviembre 20, 2018 - 4:15 pm

El cantautor venezolano Ricardo Montaner está envuelto en una polémica, luego de que un exparticipante de La Voz Argentina, lo acusara de obligarlo a cantar un tema reliogoso durante el concurso.

“Estaba para cantar, no para predicar”, aseguró Isaías Dodds, un joven de 31 años oriundo de Mar del Plata, que quedó eliminado en la ronda de las batallas. Montaner, su coach, había elegido un tema de su discografía llamado “La gloria de Dios”. Sin embargo, no todos coinciden en el mismo aspecto religioso, algo que enojó al ahora ex participante.

Isaías se enfrentó a Yanina Galeassi, una joven cordobesa que padece hipoacusia. Pese a su prolija interpretación, Montaner se inclinó por Yanina. Más allá de agradecer por la oportunidad y la posibilidad de mostrar sus dotes para el canto, Isaías se desahogó en las redes sociales y habló de burlas hacia su persona.

“Agradezco a la vida por la hermosa oportunidad. Estoy muy feliz. Batalla batalla lo nuestro. Sólo lamento que me haya tocado un tema religioso, estaba para cantar, no para ‘predicar’ ni dar ningún mensaje“, dijo respecto a su presentación en el programa de Telefe.

“Ojalá nunca nadie más tenga que cantar algo con connotación religiosa. Fue una especie de burla, pero lo hice con el corazón”, escribió en Instagram. Por el momento, Montaner no se expresó al respecto.

Se trata del segundo escándalo desatado en “La Voz Argentina” por las canciones que eligen los coaches. En las últimas horas, Camila Canziani fue noticia por acusar a Axel de obligarla a cantar un tema de reggaetón que ella definió como “machista” y que no le permitió lucirse. Incluso, el cantante le respondió a la joven en Instagram.

Los Andes