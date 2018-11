Miguel Aceves Mejía y Whoopi Goldberg nacieron un 13 de noviembre

noviembre 13, 2018 - 5:55 am

Caryn Elaine Johnson (Nueva York, Estados Unidos, 13 de noviembre de 1955), mejor conocida por su seudónimo Whoopi Goldberg, es una actriz, comediante, productora, guionista, presentadora de televisión, cantante y escritora estadounidense. También ha dedicado parte de su vida al activismo político.

Su primer trabajo relevante fue como protagonista del espectáculo unipersonal Whoopi Goldberg (1984-85), presentado en Broadway. Sus trabajos más notables los realizó en las películas The Color Purple (1985), Ghost (1990), Sister Act (1992), Sister Act 2 (1993), The Lion King (1994), The Associate (1996) y Girl, Interrupted (1999).

Por su interpretación de Celie Johnson en The Color Purple, dirigida por Steven Spielberg, Goldberg ganó el Globo de oro a la mejor actriz de drama en 1986 y el premio Image en la categoría de mejor actriz en 1988; también estuvo nominada para el Óscar en 1986.

Desde el 4 de septiembre de 2007, la actriz presenta junto a Barbara Walters el programa matutino de entrevistas The View en la cadena estadounidense ABC.

Miguel Aceves Mejía (Chihuahua, México, 13 de noviembre de 1915 – Ciudad de México, 6 de noviembre de 20061 ), fue un cantante y actor mexicano, autor de temas vernáculos rancheros. El apodo de «El Rey del Falsete» o «El Falsete de Oro»,2 como era conocido probablemente, está considerado, junto a Jorge Negrete y Pedro Infante, como uno de los tres grandes pilares de la música tradicional mexicana.

