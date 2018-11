El alemán Alexander Zverev subió al cuarto puesto del ranking de la ATP

noviembre 19, 2018 - 8:03 pm

El tenista alemán Alexander Zverev (21 años) alcanzó la cuarta posición de la clasificación ATP gracias a su victoria en el Masters de final de temporada en Londres, donde derrotó en la final al serbio Novak Djokovic, que finaliza el año como número uno.

El serbio tenía asegurado terminar en la cima antes del torneo de maestros por la ausencia de su inmediato perseguidor, el español Rafael Nadal, al que aventaja en 1.565 puntos.

Alexander Zverev superó al argentino Del Potro

Alexander Zverev, que derrotó al suizo Roger Federer en las semifinales en Londres, tiene ahora a 35 puntos al tercero del ranking, tras adelantar al argentino Juan Martín del Potro, ausente en la capital británica por lesión.

En una entrevista con la BBC, Alexander Zverev agradeció a todas las personas que lo están ayudando a alcanzar el éxito. El alemán acaba de ganar las finales de la ATP en Londres y compartió un pensamiento interesante.

“Mi papá me ha estado entrenando durante la mayor parte de mi vida. Creo que es el mejor entrenador de tenis. Probablemente no parará de llorar hasta el próximo año, pero está bien. Probablemente, él también no entiende lo que estoy diciendo, ¡pero eso también está bien!”, dijo Alexander Zverev. La clasificación no experimentó ningún cambio de posiciones en los 20 primeros puestos.

Clasificación ATP del 19 de noviembre

1. Novak Djokovic (SRB) 9.045 puntos

2. Rafael Nadal (ESP) 7.480

3. Roger Federer (SUI) 6.420

4. Alexander Zverev (GER) 6.385 (+1)

5. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.300 (-1)

6. Kevin Anderson (RSA) 4.710

7. Marin Cilic (CRO) 4.250

8. Dominic Thiem (AUT) 4.095

9. Kei Nishikori (JPN) 3.590

10 John Isner (USA) 3.155

11. Karen Khachanov (RUS) 2.835

12. Borna Coric (CRO) 2.480

13. Fabio Fognini (ITA) 2.315

14. Kyle Edmund (GBR) 2.150

15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2.095

16. Daniil Medvedev (RUS) 1.977

17. Diego Schwartzman (ARG) 1.880

18. Milos Raonic (CAN) 1.855

19. Grigor Dimitrov (BUL) 1.835

20. Marco Cecchinato (ITA) 1.819

…

23. Pablo Carreño (ESP) 1.705

24. Roberto Bautista (ESP) 1.605

28. Fernando Verdasco (ESP) 1.410

43. Nicolás Jarry (CHI) 1.022 (-4)

56. Leonardo Mayer (ARG) 895

58. Guido Pella (ARG) 860

64. Feliciano López (ESP) 795

65. Albert Ramos (ESP) 790

73. Roberto Carballés (ESP) 714

75. Jaume Munar (ESP) 703

80. Guido Andreozzi (ARG) 680 (-2)

81. Federico Delbonis (ARG) 678 (-2)

83. Pablo Andújar (ESP) 656 (+16)

85. Christian Garín (CHI) 648

88. Pablo Cuevas (URU) 630 (-1)

96. Marcel Granollers (ESP) 598 (-2)

AFP