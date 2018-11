Economista Oliveros: El Petro cambia dependiendo de lo que “necesite vender el Gobierno”

noviembre 10, 2018 - 6:39 pm

El economista Luis Oliveros señaló que las medidas económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro “estaban destinadas a fracasar, como en efecto hemos visto. Venezuela sigue en hiperinflación, sigue en recesión económica, la escasez continúa en niveles elevados y la disposición de una parte de la población de emigrar se mantiene intacta”.

Asimismo, indicó en una entrevista exclusiva a Noticiero Digital que el programa económico de Maduro “es un programa (si es que podemos llamarlo así) muy mal confeccionado, donde el peso de los ajustes recae en el sector privado”.

“La situación petrolera está tan mal que no hacen falta sanciones petroleras contra Pdvsa, con mantener a quienes manejan la industria, eso garantizará que en menos de nueve meses dejemos de ser exportadores netos de petróleo”, sumó.

Sostuvo en cuanto al anclaje del bolívar al Petro que no ha sucedido nada, puesto que “el Petro no existe, anclar algo a nada y que, además, no generes las condiciones para establecer algún tipo de credibilidad en tus promesas, es obvio el resultado que obtendrás“.

“El Petro parece un camaleón: cambia muy rápido dependiendo del discurso que necesite vender el Gobierno. Un día es una criptomoneda, al otro un criptoactivo, luego una unidad de cuenta y, al final, es como un remedio milagroso para todos los males del país”, destacó.

Sumarium / Noticiero Digital