Donald Trump amenaza con “máximas penas criminales” a votantes ilegales en EE.UU.

noviembre 5, 2018 - 1:40 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes por medio de un tuit que los cuerpos del orden del país han sido instruidos para “velar de cerca cualquier votación ilegal” en las elecciones de medio término al Congreso.

Todos los sorprendidos en irregularidades serán “sometidos a las máximas penas criminales previstas por la ley”. Lo mismo se refiere a la votación temprana, la cual ya está en curso, ha detallado el mandatario.

Law Enforcement has been strongly notified to watch closely for any ILLEGAL VOTING which may take place in Tuesday’s Election (or Early Voting). Anyone caught will be subject to the Maximum Criminal Penalties allowed by law. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de noviembre de 2018