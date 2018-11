Donald Trump a General Motors: “Estamos considerando cortarle todos los subsidios”

noviembre 27, 2018 - 4:09 pm

El presidente de los EEUU arremetió contra la compañía General Motors, que ayer anunció el recorte del 15 % de la planta estadounidense para ahorrar USD 6.000 millones.

“Muy decepcionado con General Motors y su CEO, Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Nada se está cerrando en México y China. Los EEUU salvó a General Motors, ¡y así es como nos agradecen!”, escribió este martes el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter tras el anuncio de despidos en la compañía.

Y agregó: “Ahora estamos considerando cortar todos los subsidios de General Motors, incluso para automóviles eléctricos. General Motors hizo una gran apuesta en China hace años cuando construyeron plantas allí (y en México), no creo que esa apuesta vaya a dar frutos. ¡Estoy aquí para proteger a los trabajadores de América!”.

