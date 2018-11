¿Será que Don Mario Suárez quedó en el olvido?- Noticia al Día

noviembre 14, 2018 - 12:15 pm

En su rostro ya no queda tez alguna, su mirada se pierde en instantes buscando recuperar sus memorias, los años extinguieron la claridad de su audición, sin embargo, con 94 años, Don Mario Suárez no pierde ritmo ni compás para cantar “La Potra Zaina”.

Con risa pícara y voz ronca responde a mi saludo a gritos ya que su audición ha perdido claridad: “Ella me pregunta que cómo estoy, cómo voy a estar si mírala a ella”, provocando carcajadas entre quienes lo rodeamos. Su fiel esposa y compañera, Elizabeth Neumann de Quintero, vigila y traduce en voz alta las preguntas que hago a Don Mario Suárez.

La generación de hace 20 años apenas conoce la trayectoria musical de este zuliano, y su esfuerzo por popularizar la música venezolana. Apadrinó a 120 artistas que hoy en día disfrutan de las buenas cosechas de sus éxitos como Lila Morillo, Caridad Canelón, Gilberto Correa, Alfredo Sadel, Los Cardenáles del Éxito, Mayra Martí, entre otros.

Ante una inigualable siembra artística, me pregunto, ¿será que Don Mario Suárez quedó en el olvido?

Hoy en día su vida no da crédito a los casi 80 años de canto ininterrumpido por Venezuela y el mundo. La crisis venezolana toca el día a día de Don Mario. No tiene seguro médico, vive solo junto a su esposa, y gracias a la ayuda de amigos como el tenor Óscar Valencia, resuelven los problemas de su cotidianidad. Pregunto por sus cuatro hijos, Norah , Mario Luis, Gustavo, Mario Enrique- uno en España y tres en Caracas- y su esposa me cuenta que difícilmente pueden mantenerse ellos mismos, y cuando pueden, intentan ayudar a su padre.

Por ello, ante las dificultades, Don Mario tiene un único deseo: reunirse con el Presidente.

Captando su atención- de cuando en vez- y en medio del silencio que acompaña el rescate de sus recuerdos mientras busca la respuesta a mi pregunta, el cantante zuliano me dice bajo: “Yo quiero pedirle un carro al Presidente, ese es amigo mío. Yo no puedo manejar pero mi esposa sí. Así podemos hacer nuestras cosas”. Sin embargo, en su mente se refería al fallecido Hugo Chávez Frías.

Entre risas me relata uno de sus encuentros con el ex mandatario nacional: “El Presidente me dijo, ‘el nombre tuyo está mocho. Le tienes que poner un coño porque todos los que te ven dicen “¡coño, Mario Suárez!”.

Don Mario no recuerda que hay otro hombre al mando del país, pero su esposa y su amigo Óscar, luchan para cumplir este propósito con el anhelo de ofrecer una mejor calidad de vida a quien “tanto hizo por la música venezolana”.

Con fuerza pero sin honores

El cantante de temas como Moliendo Café, Nocturnal, Luz de Luna, entre otros, habla con tristeza sobre la soledad que le ha traído la vejez, “yo he sufrido mucho para todo lo que he hecho”, me dice, hasta que de repente su mirada se ilumina con una sonrisa al recordar sus comienzos como sastre, y la ayuda del tenor mexicano Pedro Vargas para impulsar su carrera. La historia salía de sus labios en retazos, como si estuviera reviviendo todo de nuevo, y yo hacía el esfuerzo infructífero de ir conectando la historia entre salto y salto.

Para romper el hielo, Óscar, quien me acompañaba en el encuentro, toma el cuatro y me invita a pedirle a Don Mario la interpretación de un tema. La energía de la juventud pone a Óscar a dar las primeras tonadas de La Potra Zaina para que comience a cantar, pero este lo detiene y le dice: “Déjame coger el hilo, lo cojo y lo mato”, antes de interpretar el tema escrito por Juan Vicente Torrealba con las fuerzas con las que no me había hablado.

Al finalizar la interpretación, aplausos y una lágrima-la de su esposa- son el público de Don Mario, quien hace cuatro años se retiró de manera oficial de los escenarios, antes de ser diagnosticado con una leve caso de demencia senil, un año atrás.

Su esposa, me cuenta con orgullo el valor del legado de su esposo para el país y dice con contundencia: “Cualquier reconocimiento que quieran hacerle debe ser en vida, después de muerto no. Los homenajes son para él, no para su familia”.

Desde hace varios años, ella, Óscar y demás allegados al intérprete zuliano, han pedido a los distintos organismos municipales que se nombre una calle o una avenida de la ciudad en honor a Don Mario Suárez, mientras viva. Han propuesto la creación de museos y hasta plazas que inmortalicen tantos años de atrabajo y dedicación a la música. La lucha no ha tenido éxito.

“Yo puse de moda la música venezolana y me costó un mundo”, cuenta Don Mario con mirada perdida. “Venezuela es muy extranjerista. A los extranjeros (artistas) los tratan como la octava maravilla, y los venezolanos somos los fulanos”.

Óscar Valencia, música, amigo y cronista de Don Mario, me dice con vehemencia que promete atender 8500 niños de bajos recursos en el Zulia, durante todo un año y de manera gratuita, si el Gobernador crea un museo en nombre del cantante de 94 años.

Don Mario Suárez, vive hoy en un apartamento de razón social de Maracaibo con quien ha sido su apoyo durante 50 años, escucha los tangos de Gardel y a veces algunos de sus temas. ¡No es inútil!, me dice Elizabeth, su esposa, mientra ambos esperan que un día la vida premie “como se merece” el trabajo del cantante zuliano Mario Enrique Quintero Suárez.

Fotos: Mysol Fuentes

Video: Khristopher Castillo

Noryelín Faría

Noticia al Día