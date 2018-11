Dirigentes de UNT acompañaron protesta por agua en San Jacinto

noviembre 14, 2018 - 3:56 pm

Este miércoles el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo y dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo acompañaron a habitantes de la urbanización San Jacinto de Maracaibo en una protesta por la precaria situación que viven desde hace más de 15 días debido la escasez de agua potable y la crecientes cifras de niños, jóvenes y adultos mayores afectados por la acumulación de basura y el colapso de colectores de aguas servidas.

El edil de UNT calificó de irresponsables a los voceros del gobierno regional que en ruedas de prensa aseguran que la situación del agua está resuelta y que es totalmente potable. “Es un descaro que estos señores digan desde la comodidad de sus oficinas que en el Zulia todo está bien, cuando la realidad de nuestro pueblo es todo lo contrario. Aquí estamos en la calle acompañando a la gente de San Jacinto en su legítimo derecho a protestar y exigir una mejor calidad de vida”.

Armijo exigió al gobernador Omar Prieto y al alcalde Willy Casanova se aboquen a resolver los problemas como la basura, aguas negras, electricidad y agua potable. “Sabemos que no son capaces de ejecutar obras o tener gestión, pero al menos denle mantenimiento y seguimiento a las obras que dejaron los gobiernos anteriores”.

Por su parte, Johana Ávila habitante del sector 10 de San Jacinto denunció que desde hace más de un año sufren el desborde de aguas negras debido al colapso de los colectores. Aseguró que funcionarios de Hidrolago han inspeccionado la zona “pero ellos dicen que no hay tuberías ni camiones para destapar los colectores, y cuando llueve todos los desechos humanos se devuelven a las casas. Ya no soportamos más esta situación”.

Protesta en simultáneo

Al mismo tiempo, habitantes de la parroquia Marcial Hernández del municipio San Francisco también en compañía de dirigentes del partido UNT exigieron al gobernador Omar Prieto respuestas concretas o paliativos para sobre llevar la escasez del agua. La protesta en cuestión contó con la presencia del ex diputado a la AN, Heliodoro Quintero y el ex candidato a la Alcaldía de San Francisco, Ángel Sánchez.

