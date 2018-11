Diputado Teixeira: “Declarar persona non grata a Zapatero no es competencia de la AN“

noviembre 13, 2018 - 2:31 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Teixeira, se pronunció este martes sobre el voto a favor de no incluir en el acuerdo del Parlamento al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como persona non grata que lo que buscaban era crear una campaña de desinformación “para desacreditar a una parte del cuerpo” legislativo.

Durante una entrevista exclusiva a Sumarium Radio que hubo dos propuestas de acuerdo y en “ninguna de las dos se declara non grata al señor Zapatero, porque no es competencia de la AN“.

“En ningún momento se votó para esa moción“, agregó al tiempo que resaltó que “los dos acuerdos decían exactamente lo mismo. No puedes personalizar en un tema tan delicado en una persona, porque el Parlamento es una institución, no es un ni un centro de estudiantes ni una gallera”.

Precisó que “no debería ser un escándalo” que hayan votado a favor de no incluir a Zapatero en el acuerdo. “El tema se ha tergiversado porque estamos en un país altamente polarizado y politizado. Algunos sectores utilizan esa lista para desprestigiar a quienes no piensan como ellos“, sumó.

Sostuvo que los diputados que no estuvieron de acuerdo con la personalización en un acuerdo de la institución, “tendríamos cómo explicarlo. Hay diputados que han recibido amenazas porque estamos en unos niveles de polarización muy grandes”.

“No creemos en la reeditación de una lista Tascón, porque al final no es una cosa de Estado, aquí nadie ha traicionado a la patria. Lo que se hizo fue, por parte de un sector, no prestarse a una manipulación y respetar a la institución”, puntualizó.

No prestarse a la polarización

“No nos prestemos para esta polarización que nos quieren meter a los venezolanos, de buenos y malos, de puros y colaboracionistas”, recalcó al tiempo que añadió que al Gobierno “le interesa que el tema político este vivo todo el tiempo para abandonar el tema social“.

Recomendó “bajar los niveles de polarización en el país” y expresó que “si no entendemos que con la unidad de todos los factores que hacemos vida en el país podremos conseguir un resultado para lograr el cambio que deseamos, eso no va a ocurrir”.

En cuanto a un posible diálogo entre el Gobierno y la oposición, apuntó que es el Gobierno quien “realmente no quiere que ocurra un diálogo sincero, que se busque una solución a esto”.

“No está planteado que el señor Zapatero esté involucrado en nada. Eso es simplemente una campaña que quiere desprestigiar el mecanismo de la negociación. No están buscando inhabilitar a la persona, sino el método de la negociación“, enfatizó.

