Denuncian al BOD por negarse a devolver dinero a los ahorristas

noviembre 14, 2018 - 8:00 pm

Ciento de usuarios del Banco Occidental de Descuento (BOD) a nivel regional y nacional son víctimas de esta entidad financiera, porque la misma se niega a cancelarles sus ahorros en la banca offshore que con mucho sacrificio y años de trabajo les costó adquirir.

“Nosotros invertimos dinero en unos productos de ahorro que nos ofreció el BOD en su banca Offshore, cuyo plazo de pago se venció hace dos años aproximadamente, y ahora que queremos retirar nuestro dinero, se niegan a hacerlo, afirmando que el banco tiene problemas y que debemos ser comprensivos con este. Yo no le estoy pidiendo dinero prestado al banco, solo quiero que me devuelvan el mío; ya se venció el plazo”, afirma Argelia Rivas, una de las afectadas.

Señalo igualmente que el banco siempre les pone mil excusas para no pagarles el dinero que invirtieron en los productos de ahorro: “Mi gerente y ejecutivo de confianza siempre me decían que me esperara un poquito, que pronto vería mis ahorros. Posteriormente me informan que mi dinero estaba represado porque se había tomado para saldar un préstamo viejo, el cual yo había cancelado hace cuatro años al demostrárselos, afirma una clienta molesta.

Manifiestó tener pruebas documentadas por escrito y audios para actuar en contra del banco. “Estamos estableciendo una asociación civil para aglutinar a las personas afectadas y emprender acciones legales contra ellos de ser necesario si se siguen negando a regresarnos nuestras inversiones”, comentó un cliente.

Entre los engañados por el BOD, también se encuentran jubilados petroleros entre otros, quienes decidieron poner el fruto de sus largos años de trabajo en manos del banco y este ahora no quiere devolvérselos.

Los inversionistas aseguran que el banco juega al desgaste con algunos clientes y solo ofrece pagarles un 30% de la deuda, monto que aceptan algunos por necesidad y debido a la situación del país.

Finalmente, los clientes afectados representados por Rivas hicieron un llamado en buenos términos al BOD, para que este cancele sus ahorros, de lo contrario pondrán los innumerables casos de estafa en manos de la justicia. Entre quienes reclaman una pronta respuesta por parte de la entidad bancaria se encuentran los ciudadanos Douglas García C.I. 7.715.308; Rodolfo Vásquez C.I. 3.945.231; Huang Rw Chang C.I. 14.815.717 y Pedro Salmasi C.I. 5.692.230.

Aquellos que deseen sumarse al Comité de Afectados, pueden hacerlo a través del siguiente número de teléfono: 04146315636

Noticia al Día