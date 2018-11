¡Demuéstrale amor! Hoy se celebra el Día del Abrazo en Familia

noviembre 11, 2018 - 5:00 am

El Día del Abrazo en Familia se celebra el 2º domingo del mes de noviembre, este año se celebra el 11 de noviembre. Se trata de un día en el que se pretende unir lazos familiares entre todos los miembros que forman parte de la familia de una persona.

El Departamento de Pastoral Familiar en el año 1990 decidió la dedicación de un día para unir a las familias, el Día del Abrazo en Familia. Con este día se quiere consolidar los valores de respeto, amor y fraternidad entre todos los miembros de la misma.

Un abrazo es una muestra de amor y cariño hacia las personas más allegadas. La persona que recibe el abrazo recibe afecto, energía, alegría…, aunque dependiendo del contexto un abrazo puede ser un símbolo de condolencia o consuelo.

El Día del Abrazo Familiar es un día cargado de emociones entre todos los miembros de la familia. Hoy en día muchas familias tienen dificultades para juntarse por varios motivos: trabajo, lejanía, etc. Muchos miembros que forman la familia pasan largas temporadas e incluso años sin estar cerca de los suyos.

Gran parte de la sociedad siente nostalgia de las personas que quiere que no puede tener cerca. Al mismo tiempo las personas que se encuentran lejos echan de menos a sus familias, padre, hermanos, sobrinos, etc.

En el día de hoy se pretenden romper todas las barreras que separan a los miembros familiares y unir de nuevo a la familia. Para ello normalmente los miembros de la familia que se encuentran viviendo en otras ciudades hace todo lo posible para juntarse son los suyos y dar y recibir el abrazo familiar que tanto tiempo llevan esperando.

Mediante el abrazo se siente ese cariño, sentimiento y entrega para la familia y amigos. Aun más que no saben cuando pueden partir de nuestras vidas.

Actualmente los miembros de la familia que no pueden acudir a la cita sin olvidarse de este día envían a sus familias abrazos virtuales. Los abrazos virtuales son mensajes, postales, etc. que envían por internet a sus familiares. Aunque no expresen tanto como los abrazos entre personas físicamente a la familia le llega como si lo fueran, ya que normalmente los mensajes están llenos de cariño y amor.

