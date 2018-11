De interés: opinar para dañar o construir (María Elena Araujo Torres)

noviembre 15, 2018 - 2:14 pm



Usualmente resulta bastante fácil emitir opiniones acerca de cualquier situación que ocurra, sea de nuestra incumbencia o no; tenga que ver con nuestra vida o no. Incluso, abundan quienes emiten análisis sobre temas acerca de los cuales pueden carecer de formación previa para opinar con autoridad por lo menos académica.

Suele resultar cotidiana la opinión sobre el comportamiento ajeno; enjuiciar la conducta de otras personas poniendo en tela de juicio decisiones asumidas por otros como si la sapiencia propia proveyera licencia al respecto.

Al opinar sobre la forma de vivir, ser o proceder de las demás personas nos convertimos en jueces no titulados capaces de errar y emitir palabras dañinas respecto a gente que posiblemente ni siquiera llegan a saberlo. También contra quienes podríamos causar daño moral, porque al emitir juicios respecto al prójimo estaríamos pecando de brolleros y maledicentes en perjuicio de gente cercana o no.

Por las redes sociales ha sido publicada infinidad de veces la frase: “Antes de juzgar mi vida o mi carácter… Ponte en mis zapatos, recorre el camino que he recorrido, vive mis penas, mis dudas, mis carcajadas. Recorre los años que he recorrido, tropieza ahí donde tropecé y levántate así como yo lo he hecho. Cada cual tiene su propia historia. Y entonces ahí podrás juzgarme!”.

Y esa es la cuestión, se suele juzgar a las personas por la manera como visten, caminan, actúan…y lo más grave, por su religión, preferencia política, orientación sexual, color de piel o nacionalidad. En esta situación son muy pocas las personas que pueden decir estar exentos de la tentación cuando se trata de opinar. Opinamos sobre los demás y los demás opinan sobre nosotros. Si no es así es casi imposible que “quien esté libre de culpa que tire la primera piedra”.

Dicen los sabios que solemos pecar o dañar por los ojos y la lengua. Por lo general nos formamos apreciaciones sobre las otras personas cuando creemos ver quiénes son. Y hay que tener demasiado cuidado para que la información que procesa el cerebro a través del efecto visual no se haga verbo a través de la lengua, específicamente si el juicio es negativo.

Hoy en día, también se ha extendido esta conducta a través de las redes sociales, medios de comunicación masiva importantes en extremo, para informar, construir o dañar. Hay quienes asumen la crítica, la opinión, no solamente respecto a particulares sino también respecto a procesos sociales sin tener la formación académica y la praxis para asumir el análisis adecuado sin perjudicar individualidades cuando se trata de situaciones colectivas o viceversa.

La opinión indudablemente forma parte de nuestras vidas históricamente, seamos quienes seamos, tengamos la ocupación que tengamos, ocupemos el espacio geo-social que ocupemos. Lo importante es propender a ser benigno al respecto. Intentarlo. Cada vez que nos veamos tentados a emitir opiniones dañinas hacer el esfuerzo de reflexionar antes de manifestar los juicios formados en nuestros cerebros. Sobre todo por aquello que a veces creemos saber mucho y no sabemos nada.

Recurriendo a las consabidas pero absolutamente ciertas, frases o refranes, es vital insistir en tener presente que antes de criticar la paja en el ojo ajeno hay que extraer la viga de los nuestros. Vital porque en lo particular doblegamos la propia soberbia y prepotencia al tiempo que cultivamos con la verdad, el respeto y amor que tanto buscamos.

María Elena Araujo Torres