Le ofrecía miles de euros a las niñas para abusar de ellas

Iván Merino Padial, el sacerdote español detenido por la policía del estado Zulia, en Maracaibo, cuando abusaba de una niña de 12 años en su auto, tenía cinco años ofreciendo homilías en Venezuela y tras su aprehensión las autoridades policiales investigan a cuantas otras menores pudo tomar como víctimas.

El clérigo, quien ofrecía misas los martes por la noche en la iglesia María Inmaculada, ubicada en la urbanización La California, al norte de Maracaibo, fue arrestado in fraganti la noche del pasado sábado 24 de noviembre por funcionarios de la brigada motorizada del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia. Fue sorprendido en el interior de un vehículo Volswagen, color gris, matrícula AA622OY. En su interior tenía a la niña sin blusa. Según las autoridades policiales Iván Merino acariciaba a su víctima mientras la obligaba a que le practicara sexo oral. Horas después en el comando de los motorizados, en la urbanización Irama, había confesado que a la pequeña sólo la había tocado y no penetrado, como si lo primero no se tratase de un delito grave.

Una fuente policial le reveló a NAD que al sacerdote no lo tienen en el calabozo y su arrestó lo cumple en una oficina. La madre de la pequeña, quien reside en la urbanización El Naranjal, no muy distante de donde se encuentra la referida iglesia, se presentó al mencionado comando policial e inicialmente no quiso denunciar para que no se formara un escándalo pero siempre le fue tomada la denuncia.

Trascendió que el cura español le ofreció a la pequeña una gran cantidad de euros para que accediera a sus actos pedófilos y que a otras menores también las seducía dándoles ofreciéndoles miles de esa unidad monetaria.

Vecinos del Naranjal aseguraron que Iván Merino visitaba la casa de la niña de doce años y mantenía una relación de amistad con su madre. Lo tenían como parte de su familia sin saber las intenciones que este tenía.

Una vez que fue capturado los uniformados lo pasaron a la orden del fiscal 32 del Ministerio Público, encargado en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Ayer fue llevado a los tribunales para la audiencia de presentación y un juez lo privó de libertad por los delitos de actos lascivos y seducción.

