Continúan casos del virus Mayaro en Zulia sin confirmarse

noviembre 26, 2018 - 4:44 pm

Un síndrome viral con efectos parecidos la Chikungunya sigue afectando a los ciudadanos quienes aseguraron pasan sus días entre fiebre superior a los 38°, mareo y dolor en las coyunturas

Tal como lo publicó Noticia al Día en primicia el pasado 15 de noviembre este padecimiento llamado virus Mayaro genera fiebre, dolor en articulaciones y dolor estomacal. Este amenazó Venezuela en el año 2010 y pese a que no se ha confirmado actualmente se han presentado casos sospechosos.

Al caso de Gladys Ochoa quien aseguró a Noticia al Día tiempo atrás tener una fiebre que la hizo delirar, un dolor de cabeza atorrante y por si fuera poco un malestar estomacal que no la dejaba ni levantarse de la cama, se suma Francisco Linares, quien asevera tener los mismos síntomas acompañado esta vez de fuerte dolor en las coyunturas.

“Me duelen las manos, los pies, no me puedo ni levantar. El dolor se va hasta el cuello ya que ni la cabeza la puedo sostener, me fui así al trabajo y tuvieron que regresarme porque de verdad que no aguantaba”, indicó Linares.

Las articulaciones, además de dolorosas, pueden estar inflamadas, con edema de las mismas. Suele haber además dolor de cabeza y dolor por detrás de los ojos, con fotofobia. A veces, los dolores articulares pueden durar meses, afectando sobre todos a muñecas, tobillos, codos, rodillas y dedos.

Sintomatología del Mayaro

El principal síntoma del virus Mayaro es un cuadro febril inespecífico, que no se puede distinguir clínicamente de otras enfermedades virales ya que es similar al dengue y al chikungunya.

La mayoría de los pacientes se quejan de mareo y debilidad intensa. Puede haber erupción cutánea en forma de manchas rojas en el pecho, las piernas, la espalda, los brazos y, a veces, en la cara. Además, pueden aparecer náuseas, diarrea y dolor abdominal, junto a pérdida de apetito y disminución de la ingesta de alimentos. En algunos casos el cuadro se acompaña de algo de tos, dolor de garganta, o congestión nasal. Las manifestaciones hemorrágicas también son posibles.

Precaución para Mayaro y otros virus

El especialista de la salud Albert González indicó que es urgente mantener la higiene personal completa y evitar a través de mosquiteros el contacto con los vectores de estos virus como lo es el Aedes Aegypti, ya que el dengue es otro proceso que se mantiene en auge.

“No hay casos confirmados, pero la sintomatología es parecida, tristemente no hay reactivos para identificar el virus. Se sabe que el primer brote fue en 1954 en Trinidad y Tobago y en 2001 en países se Suramérica. El virus emerge de la familia Togaviridae, sólo hay un caso mortal, porque el virus puede generar encefalitis, la muerte fue en México en el 2001”, asegura González.

No existe un tratamiento específico para la fiebre por el virus Mayaro. En general sería suficiente con un tratamiento sintomático de soporte, asegurando una ingesta de líquidos suficientes. Las personas afectadas suelen necesitar reposo en los primeros días por la debilidad y el malestar general, aunque hay veces que si los dolores articulares persisten durante mucho tiempo puede resultar difícil volver a la actividad habitual de forma rápida.

Precisó que lo primero que deben hacer las personas es mantener el correcto tapado de envases en los que se almacene agua para evitar criaderos de diversos agentes y posteriormente hervirla para su ingesta.

“Para este hay que tomar antiinflamatorio no esteroideo y antipiréticos como acetaminofén, porque sí es cierto que los pacientes aseguran que no soportan las molestias, pero es la forma de poder sobrellevarla mientras el virus desaparece del cuerpo. Hay que evitar la exposición con el agente transmisor e incluso cada tres días aplicar gotas de cloro al agua almacenada para evitar el crecimiento de las larvas”, finalizó González.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día