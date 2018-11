Consecomercio: Nuestro deber como comerciantes es prevalecer y sobrevivir

noviembre 26, 2018 - 11:45 am

María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio-, dijo que “Es probable que vayamos a tener unas navidades bastante austeras”.

Ratificó que el más grave problema de los comerciantes es la hiperinflación y “mientras no se trabaje en recuperar la capacidad de compra de los venezolanos en bolívares o dólares, que cada quien sienta que con su trabajo y esfuerzo puede cubrir sus necesidades, no habrá economía que se recupere, no habrán comercios abastecidos, el país no va a avanzar hasta que recuperemos nuestra capacidad de cubrir con nuestros ingresos las necesidades básicas”.

No obstante, destacó que los comerciantes venezolanos están demostrando una gran capacidad de resiliencia ante los momentos adversidad que se viven. “La gente busca alternativas, la manera de abrirse a nuevos caminos a reinventarse, no rindiéndose”.

“Debemos sentarnos y conversar entre todos para tratar de encontrar soluciones, la gran clave para que Venezuela salga adelante es producir”, apuntó.

Por su parte, el segundo vicepresidente Consecomercio, Felipe Capozzolo, advirtió que, aunque muchos comercios corren el peligro de cerrar sus puertas, ante las condiciones adversas que se viven en la actualidad. “El comercio es una actividad que se inventó mucho antes que cualquier ideología y en nuestro ADN está escrita la misión de prevalecer y sobrevivir, apelando a ese deseo debemos entrar a un proceso de reinvención y readaptación para transformar esa energía negativa”.

Capozzolo aseguró que “desde Consecomercio se está lanzando un mensaje en pro de la innovación y de identificar aquellos nichos y oportunidades para catapultarnos hacia el futuro como una nueva fuerza porque nuestro deber como comerciantes es prevalecer”.

Unión Radio