Con un final dramático Golden State derrotó 117-116 a Sacramento

noviembre 25, 2018

Apoyados por un Kevin Durant inspirado tras anotar 44 puntos y una jugada de infarto al final del partido los Golden State Warriors vencieron a los Sacramento Kings. A cinco segundos para el final Klay Thompson remató su propio disparo para conseguir el tiro del triunfo en una culminación dramática en el duelo entre equipos vecinos del norte de California.

“No sé si recibí falta, pero ¿a quién le importa? Conseguí el remate”, dijo Thompson. “Uno queda satisfecho con el disparo del triunfo sin importar cómo se consiga, no me importa si fue muy feo”.

Por su parte Kevin Durant aceptó con gusto que el balón entre dos que desvió de Willie Cauley-Stein en los últimos segundos haya sido casi tan importante como todos esos encestes y tiros libres que consiguió en una sensacional actuación ofensiva.

Durant desvió un balón entre dos hacia sus compañeros justo antes del silbatazo final, pero se revisó la repetición de la jugada para determinar si los Kings habían pedido un tiempo fuera, que se les otorgó con 0.3 segundos en el reloj. Los Warrios también pidieron uno, y los Kings no pudieron realizar un disparo a tiempo.

“Traté de desviar el balón lo más lejos de la canasta”, dijo Durant, quien consiguió dos tiros libres con 1:27 por jugar y también aportó 13 rebotes y siete asistencias, mientras que Thompson finalizó con 31 unidades, la segunda noche consecutiva en que los dos jugadores finalizan con al menos 30 tantos.

Por Sacramento Buddy Hield tuvo 28 puntos al encestar 12 de 21 tiros con siete rebotes. El novato Marvin Bagley III contribuyó con 20 unidades y una marca personal de 17 rebotes como reserva, pero falló el primero de dos tiros libres con 1:08 por jugar.

“Fue un muy buen partido para ver, para ser parte de él. Creo que competimos con todo”, dijo el coach de los Kings, Dave Joerger.

Thompson encestó 12 de 26 disparos con cinco triples, mientras que Stephen Curry se ausentó por noveno juego en fila con una lesión en la ingle. El también estelar Draymond Green sigue recuperándose de una molestia en un dedo del pie.

El triple de Durant con 6:22 por jugar acercó a Golden State 108-105, y posteriormente empató el juego con una jugada de tres puntos antes de que Quinn Cook conectara el triple de la ventaja en la siguiente ofensiva. Durant tuvo 16 tantos en el segundo periodo, al encestar sus ocho tiros de castigo. Finalizó con 16 de 17 intentos desde la línea de tiro libre, su mejor actuación de la campaña. El dos veces MVP de la Final de la NBA también cometió siete de las 14 pérdidas de los Warriors.

