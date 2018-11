Borussia Dortmund se queda con el Clásico de Alemania ante el Bayern

noviembre 10, 2018 - 5:12 pm

El Borussia Dortmund salió victorioso del Clásico del fútbol alemán al remontar y vencer 3-2 en su estadio ante el Bayern de Múnich, con un último gol decisivo del español Paco Alcácer, este sábado en el choque estrella de la 11ª jornada de la Bundesliga.

Con 27 puntos, el Dortmund toma distancias en la clasificación y sólo resiste, a cuatro puntos, el Borussia Mönchengladbach (2º), que había vencido poco antes por 3-1 en Bremen al Werder (7º).

El Bayern de Múnich, sin embargo, queda distanciado a 7 puntos del liderato y se complica por lo tanto su búsqueda de una séptima corona consecutiva en la liga alemana.

“El Borussia tiene jugadores muy rápidos, que van en profundidad. Tendríamos que haber sido más compactos. Desgraciadamente hemos perdido, aunque un empate no hubiera sido inmerecido”, lamentó el técnico del Bayern, Niko Kovac.

Para Reus, autor de dos goles del Dortmund, se vio “un superpartido”. “He tenido dos o tres grandes ocasiones más que no he podido convertir, pero hoy no hay que criticar nada”, subrayó.

Alcácer decidió el ‘Klassiker’: el exjugador del Barcelona recibió en un contragolpe fuera del área, se fue como una flecha y se plantó ante el arquero rival, al que superó con un toque cruzado en el minuto 74.

Antes de ello, el polaco Robert Lewandowski, ex del Dortmund, consiguió adelantar por dos ocasiones al gigante bávaro en el Signal Iduna Park, primero en el 26 de cabeza en el área pequeña ante un balón colgado por Serge Gnabry y luego en el 52, también de cabeza pero casi sobre la línea, en ese caso a pase de Joshua Kimmich.

Pero por dos ocasiones, Marco Reus había equilibrado de nuevo el marcador, primero transformando un penal en el 49 y después en el 67, con un tiro cruzado en el área, entre una nuba de defensores, tras recibir del polaco Lukasz Piszczek.

Alcácer decidió todo en el 74 y, con 9 tantos esta temporada en la liga alemana, lidera la tabla de goleadores, igualados con Reus y con el francés Alassane Plea, ese último otro de los protagonistas del día con su triplete para que el Borussia Mönchengladbach venciera 3-1 en Bremen.

AFP

Noticia al Día