Con esta tierna fotografía Fonseca anuncia que es padre por tercera vez

noviembre 5, 2018 - 9:10 pm

Fonseca sorprendió a sus seguidores en las últimas horas con una grata noticia a sus seguidores, pues por tercera vez se convirtió en padre y lo celebró con un tierno mensaje para recibir a su nuevo bebé.

Con una conmovedora fotografía del pequeño recostado, con un gorrito en su cabeza y agarrando el dedo índice con sus manitas, Fonseca agradeció a la vida por el que llama “un milagro”. De igual forma lo presenta oficialmente como Agustín.

“Esta mañana nos llegó la bendición más grande de la vida. Nació Agustín, nuestro tercer hijo. Qué emoción compartir con ustedes el milagro más grande de todos”, afirmó el cantante en el pie de foto del post que ya suma más de 30 mil likes.

De acuerdo a declaraciones que brindó el colombiano al medio People en Español, el lanzamiento de su nuevo disco coincidió con el nacimiento de su tercer hijo, por lo cual decidió titularlo ‘Agustín’.

“Poco a poco me di cuenta que el lanzamiento de mi álbum y el nacimiento de mi tercer hijo iban a coincidir y me pareció la manera más bonita y especial de darle un homenaje para la llegada de Agustín. Este es el mejor disco que he hecho en mi carrera”, afirmó Fonseca.

El nuevo proyecto del artista se destaca por la unión y fusión de géneros, de ritmos y sonidos en distintos temas que están cargados de letras profundas. Su construcción lo hace algo mucho más especial pues según Fonseca, es arriesgarse y probar nuevas cosas.

La FM