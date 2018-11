Cómo durar más en las relaciones sexuales solo bebiendo cerveza

noviembre 22, 2018 - 9:39 am

No es una idea extraída de la sabiduría popular, tampoco una anécdota de esas que se suelta a los amigos entre ronda y ronda. Se trata de una conclusión avalada por la sexóloga Kat Van Kirk quien trata su sorprendente descubrimiento en su libro ‘The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life’. La doctora afincada en Los Ángeles describe diferentes maneras por las que el consumo de cerveza puede potenciar el deseo en el hombre así como mejorar su rendimiento global en la cama.

La cerveza aumenta la libido y permite erecciones más largas e intensas

No queremos invitarte a que te desmadres en la próxima celebración del Oktoberfest, pues como siempre, los efectos aparecen cuando la popular bebida se toma con moderación. Con todo, siguiendo las indicaciones del portal de internet Askmen.com te explicamos cómo aprovechar las propiedades de la cerveza para que tu pareja no te ponga problemas cuando sales con tus compañeros y llegas a casa con ese brillo en la mirada que delata que no has perdido la ocasión para premiar el esfuerzo de tu dura jornada con alguna una caña o con una pinta.

Retrasa la eyaculación

¿Te sientes demasiado atraído por tu cita y no quieres fallar si la ocasión se presenta? Aparta entonces los romanticismos y deja para otra ocasión el gran reserva: ahoga tus miedos en una buena jarra de cerveza.



La cerveza tostada facilita que las erecciones se den con más frecuencia y con más facilidad

Al contrario de lo que se piensa, la cerveza aumenta la libido, pero permite, al mismo tiempo, que el hombre aguante durante más tiempo en la cama al favorecer la aparición de erecciones más largas y más intensas. Según la doctora, los fitoestrógenos presentes en la bebida son el elemento que permitirá que tu placer, y por consiguiente el de tu chica, se vea incrementado en la duración.



La cerveza tostada es un afrodisíaco

La cerveza tostada posee más hierro que la rubia, lo que ayuda a entrar en calor. Esta cerveza incrementa el número de glóbulos rojos y aumenta la circulación global de la sangre, ocasionando que las erecciones se den con más frecuencia y con facilidad.

La cerveza negra es buena para el estómago

Aunque los hombres temamos la aparición de la temida barriga cervecera, según la doctora Kirk, la bebida más popular en Irlanda es rica en vitaminas y minerales, poseyendo, además, otras cualidades probióticas.

Aparte de los beneficios para la salud que ello conlleva, una pinta previene accidentes no deseados que pueden acabar con el romanticismo, ya sea por los nervios del encuentro o por el éxtasis alcanzado en un momento de intensa pasión.

Mejora tu rendimiento físico

Es la conclusión a la que llega un estudio publicado en Italia por la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II. Beber una pinta al día reduce en un 31% las posibilidades de sufrir infartos y enfermedades cardiovasculares. Combinado con el ejercicio, imagina el potencial que tiene esta sustancia para mejorar el rendimiento personal en tus encuentros amorosos.

El Confidencial