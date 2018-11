Claudio Fermín: “la unidad absoluta” dentro de la oposición “no es posible”

noviembre 7, 2018 - 7:51 pm

El dirigente político Claudio Fermín señaló este miércoles que los recursos públicos deben dedicarse a los servicios públicos y no en cosas irrelevantes.

Asimismo, indicó en una entrevista exclusiva a Sumarium Radio que existe “desprecio por los líderes de base” y acotó que está preocupado por “el desprecio con el que tratan el tema de las elecciones” del 9 de diciembre.

“Estas elecciones son para que los vecinos tengan una voz, para que los vecindarios sean respetados. Estamos con comprometidos con el desarrollo de la comunidad”, sumó.

Sostuvo que “esa unidad que los cogollos no pudieron alcanzar por allá por arriba, la estamos tejiendo de una manera sistemática por las bases. Creemos en el voto, permite unirse, solidarizarse, la abstención es la nada”.

“Es notorio el desinterés del Consejo Nacional Electoral informando dónde están los centros de información. Esto coincide con la estrategia de la antipolítica que es la abstención”, resaltó.

Destacó que “la apatía y la desinformación también la percibo” y apuntó que “el voto está fundamentado en la prédica de unas ideas, llamar a votar significa una actitud proactiva”.

Expresó que hay partidos políticos que después de regularizarse ante el CNE dieron instrucciones de no participar en ninguna de las elecciones. “¿Para que son esos partidos? Pienso que por la vía de la huelga de brazos caídos no vamos a obtener nada para el país. Los cogollos no han creado unidad, lo que han hecho es dilapidar este tiempo y está muy fracturado”, añadió.

División en la oposición

Fermín aseveró que “la unidad absoluta” dentro de la oposición “no es posible”, puesto que “no se puede unir a las cosas que uno no quiere”.

“Tenemos dos agendas distintas, tenemos dos visiones de la política distintas. Esa unidad perfecta no existe y no va a existir, esa es una mentira, eso ha sido una superchería creada por los cogollos para declarar hereje a aquellos que no se les someta”, puntualizó.

Recalcó que no aspira a ningún cargo público y no se postulará como concejal en las elecciones del 9-D. “No soy candidato a concejal”, aseguró el dirigente político.

