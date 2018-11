Científicos descubren una nueva rama en el árbol de la vida

noviembre 18, 2018 - 2:06 pm

Un equipo de científicos de la Universidad de Dalhousie, Canadá, ha realizado un sorprendente descubrimiento. Según precisan en un comunicado, en medio de la suciedad de Nueva Escocia fueron hallados unos organismos microscópicos que representan una nueva rama en nuestro árbol de la vida.

Los investigadores determinaron que estos diminutos organismos, “de apariencia inusual” y llamados hemimastigotes, no encajan en ningún reino clasificado hasta el momento, sean las plantas, los animales o un ‘supergrupo’ como el que incluye animales y hongos a la vez. El estudio detallado fue publicado en la revista Nature.

Canadian researchers have discovered a new kind of organism – called hemimastigotes – that’s so different from other living things that it doesn’t fit into the plant kingdom, the animal kingdom, or any other kingdom used to classify known organisms https://t.co/RhbB1cIMMt pic.twitter.com/WPQbR77au2

— Massimo (@Rainmaker1973) 16 de noviembre de 2018