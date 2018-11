Chiki Chic conquistó con su circo

noviembre 6, 2018 - 8:47 am

Más de 40 niños conquistaron la pasarela del Hotel Tibisay en el desfile circense que presentó la revista Chiki Chic para promover e impulsar el talento de los pequeños, respaldados por grandes marcas y diseñadores que se unieron en un evento cargado de magia, ilusión y colorido.

Al inicio, un grupo de mimos y arlequines desfiló junto con los modelos e interactuaron con el público. El número, a cargo de Doble Accion Cotillón cautivó a los presentes, quienes aplaudieron con emoción el espectáculo que antecedía los desfiles de cada colección patrocinante.

El show, bajo la dirección artística de Raúl Rodríguez, estuvo ambientado en un verdadero circo, recibiendo a los invitados con globos y algodón de azúcar. Cada una de las marcas presentó lo más reciente de su línea, predominando los estampados y telas ligeras.

Visuales que proyectaban momentos circenses emblemáticos se fusionaron con la espontaneidad de los niños que con divertidas poses se llevaron los aplausos y euforia del público.

Andreína Socorro, animadora del evento denominado One Day At The Circus, destacó la importancia de apostar por el emprendimiento venezolano. Mientras que Arima Aranda, directora de Chiki Chic se mostró complacida con el crecimiento que su equipo ha tenido en pasarela.

Nota de Prensa

