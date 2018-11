Celebramos 34 años de Sabor Gaitero, el pionero (León Magno Montiel)

noviembre 5, 2018 - 9:36 am

“Porque cada revolución de la tierra en torno al sol

es un paso adelante, adelante”. D. H. Lawrence.

Siempre que se da el primer paso en algún proyecto, nunca sabemos cuántos pasos más daremos, ni hasta donde habremos de llegar. Lo cierto, es que en este noviembre 2018, miro atrás y veo que he recorrido 34 años con mi programa de radio Sabor Gaitero. El espacio nació en la vetusta emisora Radio Calendario 1020AM que estaba ubicada en la avenida 25, frente al colegio La Epifanía. Y eso fue lo que sucedió, “una revelación”, porque desde el primer momento la gente me dio el apoyo, y el programa fue escalando posiciones hasta convertirse en el encuentro diario de 12oom a 2oopm con la gente de la gran ciudad, cuna de la gaita. Con la particularidad, y a la vez el gran aporte, que transmitió con alto contenido cultural “la gaita todo el año”. Hasta entonces, todos los programas de gaitas se transmitían solo por tres o cuatro meses al final de cada año, eran programas de temporada. Luego de enero a agosto, se engavetaba la gaita, se tiraba como un trasto al olvido. Sabor Gaitero fue el primer espacio dedicado a la gaita transmitido de enero a diciembre, con una alta aceptación.

Algunos amigos han tenido palabras generosas de reconocimiento al programa en su 34 aniversario:

El gran poeta Simón Petit, hombre de la cultura en el estado Falcón y un compositor reconocido, ha expresado:

“Sabor Gaitero es uno de los pocos programas donde la gaita tiene puerta abierta los 365 días. Recuerdo en su primer año, León Magno Montiel insistió apasionadamente sobre esta propuesta que a Dios Gracias se ha mantenido por 34 años. A través de historias, anécdotas, curiosidades, críticas, apreciaciones, recomendaciones, entrevistas y comentarios, el programa se posicionó como el mejor de todos los tiempos por su constancia y por la calidad de los invitados que han enriquecido el valor agregado que muchos en principio dudaban por la novedad y tozudez; pero después con el tiempo reconocieron y terminaron considerando estar presentes en la cabina de Radio Calendario para compartir esa oportunidad de oro que brindaba León Magno Montiel. Enhorabuena continúa su camino, a pesar de los altibajos que la gaita ha tenido en estos últimos años. Y debe ser así, para seguir luchando contra la adversidad, demostrando que solo la constancia y la perseverancia son en esencia los factores de éxito para seguir impulsando y proyectando a la Reina del Folclor Venezolano. Por ello se mantiene como el primer día, sin desmayar y con el mismo entusiasmo en actitud y aptitud para que el mundo entero sepa que 34 años es apenas una etapa, y que, con los nuevos derroteros y el mismo objetivo de siempre, ahora es cuando que hay Sabor Gaitero en Venezuela”.

El colega periodista, abogado y cuatrista, José Rafael Rivero, conductor del programa Cambur Pintón por la emisora SUITE 89.1FM, nos relata:

“Sabor Gaitero de León Magno Montiel, es la referencia más importante que tiene, ha tenido y tendrá la gaita zuliana en torno a su difusión, es por antonomasia: sistematización, compromiso cultural, y vanguardia comunicacional para la gaita y los gaiteros. Ha encontrado la gaita en León Magno Montiel y su Sabor Gaitero: profesionalismo, creatividad, renovación y disciplina continuada para salud del género. El país en pleno, reconoce, esta labor; como la más inmediata al hablar de la tradición sonora de la región”.

La periodista y experta en mercadeo Mariana Ferrer Mello, con una amplia trayectoria en los medios audiovisuales, actualmente radicada en Ciudad de Panamá, así lo expresa:

“El entusiasmo de León Magno por las ondas hertzianas, le dieron el impulso para fundar en 1984, el pionero de la difusión de la gaita todo el año, su programa Sabor Gaitero, que contó con el apadrinamiento de Rafael Mena, quien le abrió las puertas de Radio Calendario 1020 para la entonces osada propuesta. Los más acérrimos defensores de la gaita le incriminaron anticipadamente la culpa por la muerte del género, al sacarla de la época decembrina, mientras en términos de audiencia y patrocinios el espacio crecía como la espuma. El tiempo le dio la razón”.

Un talento generación de relevo en la radio y en la gaita, Danny Atencio, voz de la emisora High Class en Miami, EEUU, dirigida por Joe Margarito Chirino, así refiere su experiencia con Sabor Gaitero:

“La década de los 80 fue la más importante para la gaita, el punto de quiebre se da en el año 1984 cuando un joven decide hacer un programa de gaitas todo el año, una osadía para la década, muy criticado entonces por los expertos. Hoy, 34 años después, el tiempo le dio la razón y le agradece a León Magno Montiel por hacer de nuestro ritmo la gaita, una forma musical para todos los días”.

Hoy quiero agradecer a los oyentes que día a día nos han premiado con su sintonía, a los colegas gaiteros que han apoyado nuestra labor, a los comunicadores como Mariana, Simón, Danny y José Rafael, entre otros, por su valoración. Y especialmente a la vida, por darnos esta gran oportunidad de enaltecer la cultura zuliana, seguir vigente y continuar adelante.

El compositor Wolfang Romero, ganador de varias “Gaitas del Año”, autor de unas 800 gaitas, le hace su ofrenda al programa Sabor Gaitero con unos versos cargados de sentimiento y esencia zuliana:

“Como los tiempos de Dios

no se adelantan ni se atrasan

quiero contar la semblanza

que en los anales de la gaita

por primera vez se dio.

Corría el año 84 y

cual volcán en erupción

irrumpe Sabor Gaitero

recuerdos vuelan hasta Calendario

gaita todo el año con Sabor Gaitero.

Por eso León ha sido el pionero

por treinta y cuatro años,

y el pueblo zuliano

da gracias al cielo

por ese portal primero

para el mundo entero.

Por vestir la gaita de frac y levita

verbo en ristre gaita en mano

mil gracias León Magno

hoy te aplaude el soberano”.

Seguiré dando pasos para proyectar la gaita todo el año, velando por su vigencia y permanencia, con amor genuino a Venezuela. Con la eterna presencia de mis compañeros de proyecto: Javier Bertel, Moraima Gutiérrez, Johandry Salas, Enrique Quiroz, Leandro Lenin, Ozías Acosta, Wenceslao Moreno, Alfredo Primacho Arrieta, Francisco Hidalgo y Andreína Socorro.

Algún día veremos hasta donde llegaron esos pasos, que no serán pasos perdidos, que no habrán sido en vano.

