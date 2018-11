Caso sacerdote pedófilo: “Sabemos que no le espera nada bueno al padre Iván”

noviembre 28, 2018 - 9:00 pm

Tras el polémico caso del sacerdote Iván Merino, quien cometió actos lascivos contra una niña de 12 años, un representante de la iglesia católica se ha pronunciado, desde el anonimato para repudiar este tipo de acciones.

Bajo el nombre ficticio de Christopher Villarroel, sacerdote y quien trabaja en un tribunal eclesiástico, el padre comentó a Noticia al Día que “lo primero que se dice es que duele. Hay un dolor porque uno de los miembros ha caído en pecado, y es un pecado que se ha hecho público y notorio. La Iglesia sufre por sus hijos”, expresó.

Por otro lado, señaló que el Papa Francisco se mantiene de manera irrefutable en la cero tolerancia ante la pedofilia, explicando que “el sacerdote queda suspendido. Se lleva todo un proceso legal en el que se citan a las víctimas, reúnen toda la causa y la envían a Roma. Allí se decide qué hacer con el sacerdote. Por lo general, le quitan el Ministerio Sacerdotal, lo rebajan al estado laical y queda excomulgado, que simplemente significa que no puede ejercer la función sacerdotal y ni tampoco comulgar”.

Enfatizó que tras este nuevo escándalo católico “se sigue sintiendo el temor de diversas maneras. Yo en lo particular trato y evito tener contactos con niños. Ni abrazos, ni cariño porque el sacerdote está bajo la lupa de la sociedad” comentó, y agregó: “cuando voy a confesar a un niño siempre lo he hecho en el altar, dos sillas: una para mí y la otra para quien se confiesa, ante los ojos de todos. El confesionario ha entrado en desuso, muchas iglesias ya no lo tienen”, afirmó.

Por su parte, pidió a la sociedad no guardar silencio y que la Iglesia esté abierta a escuchar casos de esta magnitud. “No tengan miedo, denuncien, vayan al Obispo, él sabrá qué hacer para atenderlos, para eso están los Tribunales Eclesiásticos, que no solo para la nulidad matrimonial, sino también para abrir casos de este tipo y canonización”.

Finalmente, dijo: “lamentablemente sabemos que no le espera nada bueno al padre Iván por la justicia venezolana y mucho menos en las cárceles, allí no le espera nada bueno”, concluyó.

Noticia al Día