La hija de Stephen Hawking estuvo cerca de arruinar el Mundial de Ajedrez (Video)

noviembre 29, 2018 - 12:08 pm

La hija de Stephen Hawking, Lucy Hawking casi se equivoca al mover el primer peón del duelo, pero fue advertida a tiempo para que su error no fuera irreversible.

Lucy Hawking, hija de Stephen Hawking, debía dar inicio a la primera jugada del Mundial de Ajedrez que se llevó a cabo en Londres, Reino Unido. Sin embargo, casi pone la pieza en un lugar diferente al que le habían mencionado.

La partida era entre el actual campeón, el noruego Magnus Carlsen,y el ítalo-norteamericano, Fabiano Caruana. Para comenzar, Lucy debía poner el peón en C4, pero dudó y casi lo pone en la posición C3.

Por fortuna para Carlsen, Hawking fue advertida y puso la pieza en el lugar correspondiente. Si el peón hubiera tocado el tablero, la jugada habría contado como válida y habría sido una apertura conocida como “Zaragoza”, inédita en un mundial.

El noruego de 27 años, ganó por 3 a 0 y mantuvo el título que viene conquistando desde 2013, cuando se convirtió en el segundo ajedrecista más joven de la historia en ganarlo, por detrás de Garri Kaspárov.

Lucy Hawking, Stephen Hawking’s daughter, almost opened with 1.c3 (instead of 1.c4) for Magnus Carlsen in this tiebreak match. pic.twitter.com/HwoX4MLpBw

— Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) 28 de noviembre de 2018