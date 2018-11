Casi la mitad de los venezolanos que han emigrado se encuentran en Colombia

noviembre 2, 2018 - 10:23 am

Según datos de la OIM y Acnur, más de 2 millones 300 mil venezolanos han abandonado el país, en los últimos años. De ellos, cerca del 50% se encuentra, actualmente, radicado en Colombia.

Así lo dio a conocer el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, al presentar las cifras más recientes de la migración venezolana ante el Congreso de la República; “En la actualidad, más de un millón treinta y dos mil venezolanos se encuentran radicados en nuestro país”, afirmó Krüger Sarmiento.

Según el jefe de la autoridad migratoria colombiana, entre los meses de enero y septiembre de 2018, más de un millón 52 venezolanos ingresaron al territorio Colombia, mientras que un poco más 676 mil salieron hacia terceros países, principalmente Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y México, lo que evidencia la crisis migratoria que está viviendo no sólo para Colombia, sino la región, por culpa de la dictadura presente en Venezuela.

“La situación de la población venezolana migrante es algo que va mucho más allá de una simple cifra. Es una realidad que nos obliga a unirnos no sólo como sociedad, sino como países, para poder atender el alto flujo de viajeros que arriban a nuestras naciones. Y justamente en eso ha venido trabajando el Gobierno Nacional, en buscar alternativas a nivel nacional e internacional, que permitan no sólo atender a esta población migrante, sino, además, volverlos parte activa de nuestra sociedad. No podemos olvidar la historia y así como, muchas veces, rechazamos los actos de discriminación hacia nuestros connacionales, hoy debemos ser coherentes y tenderle la mano a esta población que lo necesita.

Eso sí, a los ciudadanos venezolanos les exigimos que respeten nuestra leyes, ya que pueden estar seguros que así como no hemos dudado en tener la mano para ayudarlos, tampoco nos temblara para entrar a castigar a aquellos que cometan delitos o alteren el orden social”, afirmó Krüger Sarmiento.

De los más de 1 millón 32 mil ciudadanos venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia, más de la mitad se encuentran de forma regular, 573 mil, mientras que más de 217 mil se encuentran de forma irregular y cerca de 240 mil en proceso de regularización, aseguró el Director de Migración Colombia, quien de paso invitó a los venezolanos que se registraron en el RAMV a que realicen al expedición de su Permiso Especial de Permanencia (PEP), antes del próximo 02 de Diciembre.

“El Gobierno Nacional ha buscado medidas de regularización para la población venezolana que se encuentra en Colombia. Una de ellas es el PEP, un documento que no sólo le permite al venezolano estar en el país hasta por dos (02) años, sino que además le permite trabajar, estudiar, afiliarse al sistema de seguridad social, abrir cuentas bancarias y sobretodo garantiza que se le respeten los derechos al extranjero, por eso es importante que quienes se hayan registrado en el RAMV, expidan su PEP, porque dar la mano no es sacar provecho de una situación, dar la mano es ayudar como corresponde”, indicó Christian Krüger.

