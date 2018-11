Casa Blanca retira credencial a periodista de CNN que sostuvo tenso intercambio con Trump

noviembre 7, 2018 - 10:33 pm

La Casa Blanca anunció este miércoles que le retira la credencial al periodista de CNN Jim Acosta, luego de un tenso intercambio entre el reportero y el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una rueda de prensa.

“El presidente Trump cree en la libertad de prensa y espera que le hagan preguntas duras a él y a su gobierno. Sin embargo, nunca vamos a tolerar que un periodista le ponga las manos encima a una mujer joven que simplemente trata de hacer su trabajo como becaria en la Casa Blanca”, dijo en un comunicado la portavoz de la presidencia, Sarah Sanders, con respecto al momento en el que Acosta forcejeó con la empleada porque no quería soltar el micrófono.

La credencial permanente permite a un grupo selecto de periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca y cubrir el día a día del presidente.

El incidente que generó la decisión de la Casa Blanca sobre Acosta ocurrió horas antes durante una rueda de prensa en la que Trump valoró los resultados de las elecciones de medio mandato celebradas este martes.

El periodista de la CNN se enzarzó en un tenso tira y afloja con Trump, que después de responder a varias de sus preguntas le retiró la palabra.

White House is LYING to smear @Acosta. Here is video of WH aide bum rushing Acosta. She PUT her hands on him!pic.twitter.com/7xcWHYApow

— 3ChicsPolitico (@3ChicsPolitico) 8 de noviembre de 2018