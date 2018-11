Cadáver de un joven venezolano fue encontrado dentro de una maleta en Bogotá

noviembre 12, 2018 - 8:34 pm

Un venezolano de 19 años que tenía ocho meses de haber emigrado a Colombia, fue encontrado muerto en una maleta cerca del barrio Villa Helena en la zona de Ciudad Bolívar en Bogotá.

El cadáver lo encontraron el pasado 31 de octubre descompuesto y fue hasta este viernes 9 que familiares del fallecido lograron identificarlo como Wander Yanel López Contreras de 19 años. El joven, quien vivía con unos amigos en la capital colombiana, era oriundo de Maracay, estado Aragua.

“Él se vino tres meses después que mi hijo mayor había llegado a Bogotá, lo hizo al ver que nuestro país no había comida, no hay trabajo, y si lo hubiera no se ganaba ni para comer, por ello se vino y de hecho nos mandaba alguito de dinero para nosotros. Mi hijo quería salir adelante, quería ser alguien en la vida, estaba reuniendo dinero para eso”, dijo la madre del joven.

El Impulso