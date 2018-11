Cabello negó que la extesorera Claudia Díaz haya sido enfermera de Chávez

noviembre 8, 2018 - 10:59 am

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, negó que la extesorera nacional Claudia Díaz, detenida en España por corrupción, haya sido enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

“Esa señora no fue enfermera de Hugo Chávez, ella se robó unos reales siendo tesorera. Ella no estaba con Hugo Chávez cuando mi comandante estaba en su cama en los meses de enfermedad, yo estaba ahí y ella no estaba”, aseveró durante su programa Con el Mazo Dando.

“Tenía más de un año y pico que había sido designada tesorera y ahí defraudó la confianza de Hugo Chávez y se dedicó a hacer negocios. Ella no estaba ejerciendo, ella no se enriqueció siendo enfermera de Chávez”, insistió Cabello dejando claro que Díaz no estuvo ni siquiera en el último año de vida del impulsor de la revolución bolivariana.

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén reclamada por las autoridades de su país por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación.

