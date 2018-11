Buque Escuela Simón Bolívar llegará al malecón de Maracaibo el día de La Chinita

View this post on Instagram

¡Buenas noticias para nuestra ciudad! Este sábado 17 de noviembre llega al malecón de #Maracaibo ☀️ en el casco central, el “Embajador sin Fronteras”, ¡Buque Escuela Simón Bolívar❗️ . Desde el 17 hasta el #20nov 🗓, maracaiberos y maracaiberas podrán visitar el #BuqueEscuela y conocer más de esta interesante experiencia que contribuye a la formación de nuestros hombres y mujeres de la FANB 🇻🇪. . . . @nicolasmaduro @omarprietogob @alcaldiademcbo