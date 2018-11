Berrizbeitia: Develarán más nombres de empresarios y políticos involucrados en corrupción

noviembre 28, 2018 - 6:53 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Berrizbeitia, señaló este miércoles que la justicia en Estados Unidos y en Europa “están haciendo efecto“, puesto que dentro de Venezuela “no hay división de poderes durante estos 20 años que han desangrado a la nación con la corrupción”. Aseguró que serán revelados nuevos nombres de implicados.

Asimismo, indicó en una entrevista exclusiva a Sumarium Radio que “ha habido una impunidad tremenda, por eso se habla de más de 400.000 millones de dólares que se han ido al bolsillo de corruptos y delincuentes”.

Sostuvo que Alejandro Andrade tiene 90 días para seguir colaborando con la justicia norteamericana. “Tenemos información de que vendrán muchos nombres más de funcionarios públicos, de empresarios, de banqueros y de algunos actores políticos que hacen vida en Venezuela”.

“Es muy bueno que esté pasando esto, Venezuela necesita un sacudón moral y la única forma que esto exista es que haya justicia. En Venezuela no hay justicia, la justicia de otros países no está dejando pasar la vida saudita que vivían estos señores“, destacó.

Un país “corrupto”

Manifestó que “da vergüenza” que Venezuela se dé a conocer en el mundo como un país “donde la impunidad contra la corrupción en delitos contra el patrimonio público sea un ejemplo“.

“Todas las instituciones están en manos del Gobierno, no hay justicia, hay una forma de protección entre ellos mismos por el régimen y no se toma ninguna decisión judicial honesta al debido proceso en estos casos de corrupción“, sumó.

Recalcó que “está en total acuerdo en que Venezuela se está convirtiendo en un paraíso de protección de los corruptos en el mundo” y aseveró que los venezolanos que están siendo investigados en otras naciones “están regresando para ser protegidos por el régimen”.

Ley de Repatriación de Capitales

Explicó que se está haciendo una ley para repatriar capitales confiscados a venezolanos vinculados a hechos de corrupción. “Esa ley tendremos que ejecutarla cuando haya un Gobierno honesto, porque la repatriación de capitales se hace de Gobierno a Gobierno”.

Puntualizó que “sería una ironía darle el dinero a quienes se lo robaron. La Comisión de Contraloría ha emitido varias comunicaciones a las fiscalías no solo de EEUU sino de países como España” para obtener información de otras “irregularidades que se están investigando”.

Anunció que la comisión que se creó en la AN tendrá reuniones con los fiscales. “El país entero necesita saber quiénes han estado en esta sociedad de cómplices que han desangrado el país. Hay ya algún tipo de contactos para conseguir la información necesaria para que los venezolanos sepamos quiénes son los corruptos”.

Extradición de Andrade

En cuanto a la solicitud que hiciese el fiscal general de la República, Tarek William Saab, de extraditar a Alejandro Andrade a Venezuela, Berrizbeitia expresó que “da risa” que una vez que lo metieron preso, el Gobierno venezolano “pida su extradición”.

“Para nadie es un secreto que Alejandro Andrade vivía como un jeque y su familia en Miami, Florida. Traer a esta persona aquí donde no hay justicia, de traerlo es para protegerlo y no para juzgarlo. No creo que una extradición de ninguno de estos personajes es para hacer justicia, sino más bien tratar de hacer que no sigan hablando“, enfatizo.

Sumarium