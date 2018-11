Backstreet Boys anuncian nuevo disco y gira mundial

“Nuestro nuevo álbum ‘DNA’ es realmente el futuro hacia donde vamos. Porque mucha gente tiene esos recuerdos y esa nostalgia de los años 90, pero esta nueva música es un nuevo tiempo. Estamos en un buen momento en nuestras vidas. Somos padres, nos sentimos cómodos con lo que somos y eso se traslada al disco canción a canción”, dijo Brian, uno de los cinco Backstreet Boys.

“Hay un futuro para nosotros. No somos ‘algo que fue’: somos ‘algo que todavía será’”, defendió.

El grupo formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. y Howie (fueron tan famosos que bastaban sus nombres de pila para reconocerlos) publicará el próximo 25 de enero su disco “DNA”, del que hoy se conoció su segundo single, “Chances”, compuesto por Ryan Tedder y Shawn Mendes.

Y para celebrar tanto este nuevo trabajo como su cuarto de siglo de carrera, Backstreet Boys recorrerán el mundo con “DNA World Tour”.

Bromistas y juguetones (“Dinos quién es tu preferido de la banda”, retaron al periodista), Backstreet Boys tratan de conservar la magia de aquellos jóvenes que se merendaron el mundo a base de coreografías perfectas y singles inapelables como “I Want it That Way” o “As Long As You Love Me”.

De la escuela de Take That, precursores de NSYNC y reflejo masculino de Spice Girls, Backstreet Boys lograron que sus fans, especialmente chicas, reventaran índices de decibelios con sus gritos y llenaran, entre anhelos de utópicos romances, carpetas y dormitorios con sus fotografías.

La “boy band” también habló sobre cómo el caos y la locura que desataban entre sus seguidores se ha convertido ahora en un amor algo más saludable.

