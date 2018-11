Ayúdemos a Mia: Tiene apenas 3 años y fue diagnosticada con sindrome nefrótico

View this post on Instagram

Por acá estamos bien, mejorando cada día😍. • • Necesitamos que hagas eco de la información, difunde, etiqueta a las personas que creas que estarían dispuestos a colaborar, juntos somos mas 🙏 • • • Si deseas colaborar monetariamente para sus gastos de consultas con especialistas, exámenes de laboratorio mensuales y otras cosas puedes hacerlo a través del link en la biografía👆 o en la cuenta de moneda nacional. • • BOD: a nombre de Liliana Pirela (ABUELA) CI 9.726.272 •N cuenta: 0116-0493-51-0020972067 • • • Tambien puedes hacerlo con insumos medicos como: 💉Endoxan en ampollas, 💊solucion al 0.9%, 💉Jeringas 10ml, 💊 Batas de cirujano, 💉 Guantes estériles, 💊 Macrogoteros, 💉 Yelcos 22 o 24, 💊 Obturador 💉 Adhesivo, gasas, alcohol y algodon 💊 KidCal 💉 Enalapril 💊Carvedilol 6,25mg o 12,5mg 💉 Prednisona. • • Gracias de antemano🙏💕 • • #ayuda #nefrologia #pediatría #serviciopublico #maracaibo #venezuela @nacho @marko @delgadomaite