Autoridades descartan tiroteo en el Hospital Militar Walter Reed en EE. UU.

noviembre 27, 2018 - 9:58 pm

Tras varios reportes, la Armada estadounidense confirmó que no hay un atacante en el Centro Médico Walter Reed en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington.

A través de su cuenta de Twitter oficial, explicaron que se trataría de un simulacro de respuesta ante un tiroteo por parte de una unidad militar dentro del área del hospital.

Los reportes iniciales indicaban que la situación se registraba en el sótano del edificio y los accesos del edificio fueron cerrados. Una hora después, la seguridad del hospital no encontró indicios de ningún tirador activo.

Más temprano, la policía del condado de Montgomery en Maryland respondió a llamados de ayuda por reporte de un atacante armado en el Centro Médico.

La confirmación de la policía se produjo después de que el legislador demócrata por Maryland, Dutch Ruppersberger, reportara el presunto tiroteo en Twitter.

“Actualmente estoy en Walter Reed Medical en Bethesda, donde nos informaron que hay un atacante. Actualmente estoy a salvo en una sala de conferencias con aproximadamente 40 personas más”, escribió Ruppersberger en Twitter.

Ruppersberger explicó se encontraba en una sala de conferencias dentro del hospital junto a otras 40 personas cuando el atacante fue reportado.

Walter Reed es el centro médico militar más grande de la nación.

CONFIRMED: No active shooter at Naval Support Activity Bethesda. Was ad hoc drill by tenant command. https://t.co/P9N65mMdOA

— U.S. Navy (@USNavy) 27 de noviembre de 2018