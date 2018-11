Atlético de Madrid no pudo pasar del empate ante Leganés

noviembre 3, 2018 - 10:25 am

Con goles del francés Antoine Griezmann (69), y el argentino Guido Carrillo (82), Atlético de Madrid y Leganés empataron 1-1, este sábado, en el primer partido correspondiente a la la jornada 11 de LaLiga Santander de España.

Fue partido muy disputado en el que hubo poco espacio para las florituras. La primera parte transcurrió con un Atlético de Madrid sin ningún tipo de protagonismo y mucho oficio para el Leganés.

En la segunda mitad los rojiblancos intentaron ofrecer algo más y eso les llevó a adelantarse en el marcador en el minuto 69 con un gol de tiro libre de Griezmann que fue directo a la escuadra. El siguiente paso del Atlético fue hacia atrás y nuevamente penalizó sus intereses.

A ocho minutos de finalizar el partido, y en otra jugada de estrategia, Carrillo (82) hacía en tanto del empate para el Leganés. Los de Simeone se lanzaron en busca de la victoria, pero la suerte ya no estuvo de su parte. En la última jugada, Griezmann tuvo una clara ocasión que no pudo transformar en gol. No hubo tiempo para más y el partido terminó igualado.

De esta forma, los ‘colchoneros’ quedan en la segunda posición a un punto del líder Barcelona, que juega la tarde de este sábado contra el Rayo Vallecano.

Por su parte, el Leganés sigue en estado crítico y se mantiene en la zona de descenso ocupando el puesto 18 de la tabla.

