Cómo detectar la dislexia en una persona de corta edad

noviembre 8, 2018 - 7:10 pm

Alteración en el orden de las letras, las silabas y las palabras hasta el colapso en la memoria operativa es parte de lo que ocasiona la dislexia en las personas

Hoy se celebra el Día Mundial de la Dislexia, el cual es un trastorno ocasionado por la disfunción entre las conexiones neuronales, el cual que impide la decodificación de los símbolos lingüísticos, como cambiar el orden o confundir letras, silabas y hasta las palabras, que tristemente ocasiona que la memoria operativa colapse generando así el incumplimiento de varias actividades.

Las personas que sufren de dislexia pueden leer, pero deben concentrarse drásticamente porque ante sus ojos las letras van o saltan de un lado a otro. Sin embargo, esta no es la única consecuencia, pues hay quienes ven palabras o letras incompletas, invertidas y de costado o pueden tener dificultades para diferenciar caracteres específicos. Tal como se muestra a continuación:

http://geon.github.io/programming/2016/03/03/dsxyliea

También existen quienes no tienen dificultad en reconocer términos, sino que son incapaces de pronunciar esas palabras, mientras que otros padecen de dolor de cabeza cada vez que intentan leer.

¿A qué edad inicia la dislexia?

A partir de la edad preescolar comienza a manifestarse la dislexia y mientras más temprano sea tratado mayor serán las posibilidades de minimizar su incidencia, pues de lo contrario, y a medida que los niños disléxicos crecen sin ser diagnosticados, aumenta el porcentaje de que presenten otras problemáticas, como la depresión, ansiedad y baja autoestima.

Por tratarse de un trastorno crónico, es imposible corregirlo de forma permanente, sin embargo, es posible fortalecer las redes neuronales debilitadas por la dislexia e implementar estrategias de pensamiento alternativas que le permitan a los disléxicos adaptarse al sistema educativo, desarrollarse y competir en igualdad de condiciones que quienes no padecen el trastorno.

Así lo han vivido algunos famosos

La dislexia puede afectar a cualquier persona por igual, y los famosos no escapan de ella por eso aquí algunas herramientas de algunos de ellos quienes la padecen:

“Para mí es muy difícil leer los guiones, por lo que me baso en la memorización de las líneas de mis personajes. He desarrollado la perseverancia como resultado de mi experiencia con la dislexia. Nunca me he dado por vencido” dijo el actor Patrick Dempsey sobre esta condición.

“Tuve que entrenarme para centrar mi atención. Me puse muy visual y aprendí a crear imágenes mentales para comprender lo que leo”, es lo que asegura hacer Tom Cruise ante su dislexia.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día