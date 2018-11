Así reaccionaron estos filipinos cuando Venezuela ganó el Miss International 2018

View this post on Instagram

The Glorious Miss International 2018 in Miss Venezuela 🇻🇪 I love you @mariemvelazco and to you my Venezuela 👑💛 This is my Tears of joy for you @mariemvelazco #MissInternational #MissInternational2018 #MissInternationalVenezuela #MissVenezuela #Venezuela #pageant #queen #BeautYqueen #LikeforLike #Followme