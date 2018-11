Archivan denuncia contra exministra española por plagio de su máster

noviembre 28, 2018 - 7:19 am

El Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha archivado la denuncia anónima presentada contra la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, por los delitos de prevaricación y cohecho impropio a raíz del caso del plagio de su Trabajo de Fin de Máster, que le llevó a presentar su dimisión.

Según el auto, se acuerda el sobreseimiento “al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”. La Fiscalía también había solicitado al Juzgado que no se investigara a la ex ministra tras abrirse diligencias previas en septiembre sobre los estudios de postgrado de Montón cursados en la Universidad Rey Juan Carlos.

Las investigaciones se iniciaron tras la interposición de una denuncia anónima que relataba un presunto plagio por parte de Montón de su trabajo de fin de máster, incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía. Esta cuestión “carece de relevancia penal” para la Fiscalía para apuntar también que como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito.

La dimisión de Montón empezó con una información de eldiario.es en la que se afirmaba que su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, envuelta también el caso del máster de Cristina Cifuentes y en el de Pablo Casado, tenía muchas irregularidades.

Según la información, la ex ministra había aprobado y con nota asignaturas a las que ni siquiera había asistido, además de haber realizado el pago de la matrícula meses después del comienzo de las clases. A esto había que añadirle que la fecha del título oficial no coincidía con el resto del expediente. Montón dio entonces una rueda de prensa donde se defendió de las informaciones y mostró su Trabajo de Fin de Máster (TFM) ‘Reproducción asistida: ¿una liberación o un retroceso en la igualdad?’.

Un día después presentó su dimisión.Los juzgados de plaza Castilla recibieron una denuncia nueve días después de su dimisión, el 20 de septiembre, contra Montón.

El juzgado número 51 de Plaza de Castilla entonces abrió diligencias informativas por un presunto delito de cohecho impropio y prevaricación. En el auto de diligencias informativas la juez Carmen Rodríguez Medel acordó incoar diligencias previas y pidió a la universidad documentación sobre los estudios de postgrado de la ex ministra socialista.

En concreto, la instructora pidió a la universidad la identidad del director del Instituto de Derecho Público en el curso académico 2010-2011, así como la directora del máster que cursó la ex ministra socialista.

También solicitó un listado de las asignaturas del máster; de los profesores asignados al mismo; y de los alumnos que lo cursaron. Reclamó, además, la normativa de la URJC reguladora del máster en ese año académico y la vida laboral de Montón. Dos meses después tanto la Fiscalía como la juez han acordado el sobreseimiento contra el que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación.

El Mundo