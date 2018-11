Ángel Machado: el 11 de enero será más importante que el 10

noviembre 27, 2018 - 2:48 pm

"Mientras sigamos asumiendo que la calle no es la salida porque el Gobierno tiene perdigones y bombas lacrimógenas, ellos van a seguir ganando terreno"

El coordinador político regional de Voluntad Popular en el estado Zulia, Ángel Machado, aseguró durante una visita a Noticia al Día, que el próximo 11 de enero de 2019 será más importante que el 10 de ese mismo mes, fecha que ha generado muchas expectativas en los venezolanos, ya que el presidente Nicolás Maduro deberá tomar juramento para su segundo mandato.

“El 10 de enero será un hecho histórico: lo más seguro que suceda es que Nicolás Maduro vaya al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se quiera juramentar. Lo que viene el 11 es más importante que el 10, ya que la pelota estaría en la cancha de la oposición. En ese momento, debería comenzar un movimiento de calle en avanzada y escalada como medida de protesta para buscar condiciones que genere el quiebre del Gobierno y se pueda dar un proceso electoral”, comentó Machado.

Asimismo, acotó que previo a las fechas antes mencionadas, el 5 de enero sería juramentada la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN), la cual calificó como el único Poder del Estado legítimo. A su juicio, ese día, Venezuela también deberá hacer una gran protesta nacional en contra de la lo que va a suceder el 10E cuando jefe de Estado haga su juramento para el segundo periodo de gobierno.

“El 10E debemos salir a protestar en todos los rincones de Venezuela, exigiendo las condiciones para salir de esta dictadura. Desde ya nos estamos preparando desde lo táctico y estratégico. Yo soy partidario de que a finales de noviembre y principios de diciembre deberíamos empezar a hacer reuniones sectoriales de base para organizarnos para los primeros días del año entrante”, resaltó el dirigente de Voluntad Popular en el Zulia.

De igual modo, el también concejal saliente de Maracaibo subrayó que la presión nacional más la internacional hará la ruptura del Gobierno. “El 10 de enero hablará la comunidad mundial, la cual para entonces debería empezar a retirar sus embajadores, pero si le sumamos el esfuerzo de la oposición, dentro del país, por medio de la protesta y todo lo que se ha discutido en los diferentes congresos y reuniones del Frente Amplio, podríamos lograr las condiciones para que comience un proceso de negociación y transición, que debería comenzar con un proceso electoral transparente, donde se garantice que todos puedan participar”, dijo Machado.

Aseguró que la mayoría de la oposición no busca una intervención extranjera, sino que no haya líderes que adversan al gobierno en prisión; que no exista la ilegalización de partidos políticos ni un Consejo Nacional Electoral, el cual calificó de parcializado a favor del Gobierno, para que todos los venezolanos puedan acudir a las urnas de sufragio y elegir un nuevo presidente.

Tomar la calle con piquetes de la GNB, PNB y otros organismos

El líder político manifestó que la represión y neutralización de las protestas por parte de los organismos de seguridad del Estado, es una política de miedo para evitar que la gente salga de sus casas a expresarse en las calles. Sin embargo, señaló que el 5, 10 y 11 de enero deben haber grandes concentraciones por toda Venezuela.

“Mientras sigamos asumiendo que la calle no es la salida porque el Gobierno tiene perdigones y bombas lacrimógenas, ellos van a seguir ganando terreno. Eso no quiere decir que hay que ser carne de cañón o que hay que salir a combatir a los cuerpos de seguridad, pero si hay que plantarse con firmeza en plazas, esquinas para que vean que somos más y que estamos dispuestos a conquistar la democracia y la libertad en Venezuela”, sentenció.

Negociación con el Gobierno

Machado explicó que para lograr la transición, primero debe haber un proceso de negociación con condiciones, donde ambos lados deberán ceder. Sin embargo, precisó que habrá temas como el electoral que no tendrán discusión.

Liderazgo opositor

Resaltó que el liderazgo lo tiene, ahorita, la iglesia y el movimiento estudiantil opositor. Sin embargo, comentó que no es lo mismo un candidato que un líder. “Lo mejor que podríamos hacer es una terna opositora que puede venir de unas elecciones primarias internas y el que sea favorecido quien asuma la cabeza, acompañado de un equipo para precisar la ruta del Frente Amplio. Este no debe ser un país de mesías, sino un país que siga proyectos e ideas, sea quien sea la cabeza. Lo importante es que los venezolanos sepan que hay un plan de intervención para desarrollar a Venezuela.

Machado, finalmente, detalló cual sería la ruta del Frente Amplio, luego de lograr el proceso de transición el próximo año: plan para la recuperación económica del país, plan para la recuperación de los servicios públicos del país, plan para reformar la seguridad ciudadana y un plan para reformar la salud y el bienestar de los ciudadanos.

