Ángel Alvarado: Ahora también hay inflación en dólares

noviembre 20, 2018 - 11:42 am

El economista y diputado Ángel Alvarado precisó este martes que el tipo de cambio se está moviendo más lento y quedó rezagado respecto a los precios, consecuencia de la política monetaria que ha aplicado el BCV.

“Ahora no solamente al venezolano no le alcanza lo que gana en bolívares, porque se devalúa cada día, sino que además estamos viendo una fuerte abstención cambiaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el tipo de cambio se mueve más lento que los precios, y eso ha hecho que también los bienes y servicios en dólares sean cada vez más caros”, manifestó durante una entrevista por RCR.

Esto ocurre, a su juicio, porque “el Banco Central está aplicando una política monetaria que básicamente (…) ha hecho que el tipo de cambio se quede rezagado respecto a los precios”.

“Entonces la inflación la tienes en bolívares, pero también tienes una abstención cambiaria que hace que la vida en dólares sea más cara”, sostuvo.

Y acotó: “Los 5, 20, 100 dólares que mandaba el hijo o el nieto que está en Perú o en Ecuador, ahora tampoco le rinden a las familias venezolanas. Entonces aquellas personas que estaban refugiadas, porque tenían acceso a las divisas, porque recibían remesas, ahora también están viendo como su capacidad de compra disminuye”.

Aseguró, además, que “el tema de fondo es la hiperinflación”.

“Si no se resuelve el problema de fondo, que está generando una gran desesperación, el pueblo venezolano está exhausto de esta situación, no se va a resolver eso”, puntualizó al tiempo que acotó que la solución no es un aumento de salario, que también quedaron rezagados.

Noticiero Digital