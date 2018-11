AN nombra Comisión para investigar denuncias de productores agropecuarios

noviembre 13, 2018 - 7:05 pm

Con la intervención del presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, la Asamblea Nacional (AN) inició este martes el debate sobre el desabastecimiento de carne y de otros productos indispensables en la dieta del venezolano, en la que fue aprobada la designación de una Comisión Especial que le hará seguimiento a las denuncias presentadas.

A la sesión asistieron también el exdiputado y productor, Hiram Gaviria, y el presidente de productos de la Federación de Ganaderos, Armando Chacín, quien denunció una arremetida del “gobierno contra los productores y la incautación de sus productos por parte de algunos gobernadores”.

“El país está pasando hambre porque la producción nacional está en el suelo y la poca arepa que se consigue está hecha con maíz importado”, afirmó Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, al inicio de su intervención.

“Aquí no hay pollo, no hay carne, no hay cerdo y no hay huevos, porque el pollo, la gallina y el cerdo necesitan maíz amarillo, soya para su alimento concentrado, y eso tampoco se está produciendo en el país”, resaltó.

Insistió que la escasez nutricional que actualmente enfrenta la población está impulsada por la caída sostenida de la producción nacional, pues es eso lo que “impulsa la subida de los precios que, lamentablemente en un país petrolero, hoy no tenemos aceite para los tractores ni fertilizantes para nuestra siembras”, apuntó.

“Cuando planteamos al gobierno el apoyo a la producción nacional la respuesta es la intervención contra lo hecho en Venezuela y, como si fuera poco, se nos obliga a los productores a que vendamos a 30 por ciento de nuestra fabricación con carácter obligatorio y por el precio que ellos fijen”, argumentó.

Por su parte, el diputado Alexis Paparoni (Unidad-Mérida), señaló que la presencia en esta sesión de los productores agropecuarios indica que es necesario que unamos esfuerzos para que el campo venezolano pueda salir de la situación de crisis por la cual atraviesa el país.

“Creo que es necesario decirle al señor Nicolás Maduro que este tema nos permite denunciar a algunos gobernadores por la violación de la Constitución a los artículos 115, 305 y 506, que señalan el derecho a la propiedad y goce y disfrute los bienes de los venezolanos”, comentó Paparoni.

Insistió que “estos gobernadores están confiscándole o robándole el trabajo a los productores, cuando los obligan entregar porcentajes muy altos de su producción en ciertas entidades”.

Recordó también el legislador que actualmente de las 32 millones de hectáreas que hay en Venezuela para la actividad agrícola, sólo hay 22 millones de hectáreas en manos del Estado, en el cual ha habido un número de expropiaciones que llegan a los 5 millones de expropiación.

En este contexto, el primer vicepresidente de la AN, diputado Julio César Reyes, refirió que esta nueva modalidad de robo al productor comenzó hace algunos años en Barinas bajo “la administración de Adán Chávez”.

En este sentido, recordó que el actual gobernador de Barinas, Argenis Chávez, vuelve a desempolvar ese ilegal decreto que ya no de un 10 por ciento, sino de un 30 por ciento que le confiscan en la comercialización del producto, fruto del trabajo de los ganaderos de esa entidad.

Dijo que esa situación la han venido denunciando a través de los pocos medios de comunicación que nos obliga utilizar esta tribuna de la AN para denunciar la inconstitucionalidad, arbitrariedad e ilegalidad de esos decretos que vienen efectuando algunos gobernadores.

Finalmente, intervino el diputado Carlos Andrés González (Unidad-Trujillo), quien también denunció al Ejecutivo como responsable de confiscación las unidades de producción y comercialización nacional de carne, no sólo a los productores, sino al pueblo venezolano.

Prensa AN