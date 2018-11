Amal Safadi: “Tengo alas de un verso, soy especialista en caerme y levantarme

noviembre 7, 2018 - 1:28 pm

Amal Safadi es una hermosa dama poetisa, que desde temprana edad fue una lectora precoz. Siempre le ha gustado leer, se ha apasionado por la lectura romántica, especialmente de poesía. Este 15 de noviembre será el lanzamiento de su libro “En la Alas de un Verso”, en la Sala Baja del Teatro Bellas Artes de Maracaibo, a las 6:30 de la tarde.

Amal es una romántica empedernida, que durante toda su vida se ha dedicado a escribir. Nacida en Siria-Sweida, Amal Al – Safadi Kurbaj, es la menor de siete hermanos. Llegó a Venezuela siendo aún una niña, y se radicó con su familia en El Moján en una humilde vivienda ubicada muy cerca de la playa.

Cuando tenía apenas once años, sufrió la inesperada muerte de su padre. A partir de entonces su hermano mayor Chaleb, asume el rol de padre, mientras su hermano Nabil es quien la estimula para continuar sus estudios.

A pesar de la dolorosa pérdida, la unión de la familia no se resquebrajó, pues su madre y sus cuatro hermanas también supieron enfrentar con entereza el difícil momento.

“En los momentos difíciles desarrollo la escritura de poemas. En cada uno de los poemas narro episodios de mi vida, algunos felices y otros no tan felices que he pasado y he podido superar”, detalló la dibujante.

Asimismo, mientras escribe los poemas sobre cada situación, observa la vida desde diferentes puntos de vista y gracias a este arte literal ha tomado decisiones muy importantes.

“Mi vida de poeta es incluir situaciones de personas muy allegadas que se me acercan y me cuentan su situación, me involucro tanto con eso, que expreso todo a través de la escritura, lo adopté como un hábito”.

Paralelamente, realizó su carrera en Administración de Empresas y es especializada en Planificación Estratégica Empresarial. Posteriormente, fue docente de la Universidad Rafael Urdaneta por más de tres años, actualmente, Gerente General del Centro Clínico Medisur. Sin duda alguna, una poetisa con una formación completa, que deja sobrellevar su pluma con la silueta de la expresión humana.

“Los poemas llegan a mí como palabras que llegan a mi mente, a partir de esa palabra desarrollo versos para armar una idea. Me inspiro en situaciones que vivo o que otros viven. A temprana edad viví la muerte de mi padre, eso me inspiró para escribir sobre la vida y la muerte, cómo es la persona cuando muere o cuando está viva, motivada también por el pensar de dejar una huella en el camino y con cada idea desarrollo un poema”.

La escritora cuando sale a la calle muestra una historia en su rostro, con la percepción de comerse el mundo y dejar una huella imborrable en cada paso que da, con un pensamiento positivo. “Soy especialista en caerme y levantarme”, afirmó.

“Este momento de mi vida es un sueño que creía imposible y que por fin estoy abrazando, que lo tengo en mi mano, que lo puedo tocar, que es tangible, definitivamente es la realización de los sueños que tengo acumulados desde hace varios años”.

Amal Safadi se describe como un ser espiritual y de sentimientos profundos con un aura de positivismo que embarga lo negativo. “En mi adolescencia empecé una travesía, con la cual comprendí que era capaz de navegar por una gran diversidad de sentimientos e interpretarlos a mi manera”.

La poetisa tiene en su haber más de 200 poemas, sin embargo en el libro “En las Alas de un Verso” hay una recopilación de los mejores versos y planea sacar otras ediciones.

Para más información sobre Amal Safadi puedes seguir sus redes sociales como @amalapoesiade

Johsue Morales

Noticia al Día