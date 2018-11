noviembre 28, 2018 - 12:43 pm

El próximo 01 de diciembre el cantante Alex Márquez presenta el concierto “Se Llama Jesús”, frente a la Alcaldía de San Francisco, a las 5 de la tarde, totalmente gratuito.

Luego de 7 años de éxito con el disco “Destinado para Impactar”, ocupando los primeros lugares en las carteleras radiales, el reconocido cantante de música cristiana trae un concierto con toda la producción de su reciente disco “Se Llama Jesús”, donde promete poner a cantar a todos los maracaiberos en honor a Dios.

Al respecto, comentó Alex Márquez, “hemos tenido mucho auge en cuanto a los conciertos cristianos y todo el mundo ha estado esperando el nuevo lanzamiento del disco “Se Llama Jesús”, gracias a Dios llegó el gran momento”.

“Este sábado hay mucha expectativa, tengo dos dúos dentro del disco, uno es con The Maestro, un cantante de música urbana con quien hice una fusión de tecno-vallenato con un poco de urbano. Tenemos acordeón en vivo, banda. Interpretaré una canción a dúo con mi esposa que es una salmista cantante”, expresó Alex.

El equipo de producción ha preparado una completa producción de sonido, pantallas, luces, pirotecnia con la premisa de honrar a Dios.

Esta producción tiene más de 1 mes organizándose. El evento se grabará y será transmitido por las redes sociales.

Finalmente, el cantante expresó un mensaje de reflexión a todos los soñadores que desean cumplir un objetivo. “El lugar de dónde vienes no va determinar quién vas a ser, sino una decisión personal, tienes que creer en lo que Dios te dio, el sueño que hay en tu corazón y saber que el dinero no es un imposible, te lo digo yo que un disco que vale más de 12 mil dólares y Dios me lo entregó”.

Johsue Morales

Noticia al Día