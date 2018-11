Alcaldía de Maracaibo otorgó 114 adjudicaciones a comerciantes de Las Playitas

noviembre 2, 2018 - 3:41 pm

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el plan de intervención del casco central de Maracaibo, el alcalde, Willy Casanova, entregó las primeras 114 adjudicaciones a comerciantes que ahora serán reubicados en el mercado municipal Las Playitas, para que puedan desarrollar una actividad económica sana y sin vicios.

Durante el acto realizado en el referido mercado, el Alcalde recordó a todos los adjudicatarios que ese espacio sigue intervenido y que ellos son parte de la nueva cultura comercial, que renace para acabar con los vicios y mafias implantadas en el lugar, por lo cual deberán estar a derecho con los impuestos, pagos municipales, arrendamiento y condominio para garantizar el mantenimiento del mercado.

“En el país existen leyes nacionales, regionales y ordenanzas municipales, que el empresario debe cumplir y el que no quiera tendrá que ubicar su negocio fuera de Maracaibo, porque en la ciudad se acabó el caos”, aseguró Casanova.

En relación a los comerciantes que no se han puesto a derecho con este plan, el alcalde Casanova ordenó al síndico procurador de Maracaibo, Joon Labarca y al director general de la Alcaldía de Maracaibo, Tony Boza, el cierre inmediato y temporal de los centros comerciales Cima, San Felipe, Único y Puente Cristal, cuyos propietarios y juntas administrativas no han acatado las órdenes, pese a los reiterados llamados realizados a sus dueños.

Willy Casanova fue enfático al indicar “aquí hay una intervención que yo como Alcalde he declarado y los he convocado a innumerables reuniones, he convocado al condominio de esos centros comerciales a que vengan a trabajar, para que se pongan al día y a dar cuenta de lo que ocurre en esos centros comerciales(…) cómo es posible que vengan a desafiar a la autoridad, haciendo caso omiso a las instrucciones que estoy dando, si no me reconocen entonces no les voy a permitir que desarrollen actividad económica en la ciudad. O se ponen a derecho o se ponen a derecho, bastante gente hay en Maracaibo que quiere trabajar”.

Nota de Prensa