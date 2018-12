Alcalde de Irapa ordenó detención del concejal opositor José Marcano

noviembre 30, 2018 - 10:12 pm

Este viernes, 30 de noviembre, fue detenido por la Guardia Nacional de Irapa, del estado Sucre, el concejal y candidato a la reelección por la unidad opositora, José Marcano.

La situación se dio a conocer por los dirigentes políticos Miguel Vásquez y Denncis Pazos, quienes hicieron el caso público en redes sociales en horas de la tarde. El concejal Marcano informó a El Pitazo: “Estoy detenido en el comando de la Guardia Nacional de Irapa de manera ilegal, porque aún hay personas formulando denuncias. Por tal razón, esto parece más una jugada para cobrarse la denuncia que hice en la Fiscalía General de la República, cuyo expediente ya fue enviado a la Fiscalía Quinta anticorrupción del estado Sucre y está signado con el Nº MP-288484-2018”.

El edil destacó además: “Estoy detenido desde la mañana del día de hoy. Fue la Guardia a mi oficina y me trajeron para arreglar un problema con el alcalde Erasmo Font, y resulta que era para detenerme. Quiero que todos sepan que estoy detenido por órdenes del alcalde de Irapa, quien no permitía mi entrada a las instalaciones de la Alcaldía y yo hice valer mi derecho como concejal y pasé a la fuerza. Ahora me acusan de amenaza de muerte y violencia, obligando a sus trabajadores a mentir para confundir a la justicia”, sentenció.

Marcano manifestó no poder seguir escribiendo porque los funcionarios le iban a quitar el teléfono. “Me están montando un expediente usando y coercionando a los trabajadores de la Alcaldía, pero el saqueador que tiene el pueblo de Irapa va a caer”, concluyó.

