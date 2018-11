Ajusticiamientos de la torre Viasa ocurrieron en el piso 11

noviembre 17, 2018 - 12:20 pm

“Los que subían al piso 11 no bajaban vivos. Los bajaban enrollados en sábanas y bolsas negras”, así narra una familiar de las siete víctimas de la masacre de la torre Viasa, el edificio que se encuentra a metros de la Defensoría del Pueblo y que el 12 de noviembre fue el epicentro de un operativo policial, descrito por sus habitantes como “una ejecución extrajudicial pura y dura”.

Alrededor de las 2:00 p. m. de este 12 de noviembre, quienes tienen años en la espera de ser favorecidos por el programa habitacional del Gobierno, la Gran Misión Vivienda Venezuela, fueron sorprendidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Según precisión de uno de los lugareños, los “polinacionales abrieron esas puertas a eso de las dos de la tarde y comenzaron a subir, gritar y a decir: ‘Malditos, se van a morir’. El Cicpc fue el último en llegar”.

La torre Viasa es un inmueble que desde hace 13 años fue tomado ilegalmente por quienes aseguran no tener la posibilidad de adquirir una vivienda propia en la Gran Caracas. Luego de la invasión, sus habitantes se dedicaron a la fábrica de tostones como método de supervivencia, de esos que se compran en el Metro, calles y avenidas, dentro de bolsas de plástico y rociados con sal. Gracias a la venta informal, los 14 pisos de la estructura están impregnados de aceite, el suelo es color negro por la grasa, y los fogones improvisados (reverberos y Primus) y grandes calderos se encuentran por doquier.

Pero la llegada de los funcionarios, según cuentan los residentes del inmueble, hizo que los comerciantes dejaran sus labores diarias: apagaron sus fogones y los hombres fueron obligados a ir a la planta baja. La orden para las mujeres fue no salir de sus apartamentos. “Hasta las diez de la noche me sentí secuestrada. Nos dijeron a gritos que nos quedáramos en nuestros cuartos; los niños lloraban. Lo único que no hicieron fue cortarnos la luz”, relató una vecina del piso diez.

Denunciaron que a los hombres los arrodillaron en el gran pasillo que conforma el primer piso; a unos les taparon los rostros con sus propias camisas, a otros les gritaban que no los miraran a la cara. “A mi primo, unos Faes le decían: ‘Maldito, no me mires a la cara’, porque solo cuatro estaban encapuchados. Los demás estaban de ‘cara lavada’. Yo a uno le grité que respetara, que dejara la grosería, porque había niños; pero me dijo: ‘Cállate. No te voy a respetar un coño de nada”, describió una mujer que solicitó mantener en resguardo su identidad por temor a represalias.

Después de tener a los hombres en fila india, un testigo del hecho indicó que siete de ellos fueron señalados por un policía que, consideran, conocía a las víctimas. “Él decía: ‘Tú, tú, y tú’ y se los llevaban a los últimos pisos. Eso era lo que podíamos ver por los huequitos de luz de las cerraduras de los apartamentos. Ellos no radiaron nada. A nadie le pidieron cédula. Ese hombre fue el que los mandó a matar a todos”, narra el observador.

De acuerdo con vecinos del inmueble, la mayoría de los asesinados formaba parte del negocio del plátano: unos rallaban el vegetal, otros eran miembros de cooperativas y otros se encargaban de venderlos por las calles de Caracas.

Asley José Flores Rodríguez, de 41 años, es una de esas siete historias. El hombre fue subido de planta baja hasta el piso 11 y allí, presuntamente, fue ajusticiado de un disparo. Su cuerpo quedó tendido en el baño. El hombre, quien residía en el piso 10 de la torre Viasa, era socio de una cooperativa de venta de tostones que está integrada por 20 vecinos. Para el momento en que los funcionarios allanaron el edificio, se encontraba rallando plátanos, según contó su pareja, que pidió omitir su nombre. La víctima fue uno de los primeros habitantes del edificio luego de su invasión. Dejó un hijo de 16 años.

Un vendedor de tostones del bulevar de Sabana Grande, identificado como Johan Alberto Mijares Izquiel, de 22 años, también forma parte de la lista de víctimas. Residía en el piso 9 desde hace diez años, junto a su familia. Anteriormente vivían en el barrio Unión de Petare, pero la vivienda se les cayó debido a un aguacero.

Un familiar de Johan, que pidió omitir su identidad, contó que el joven murió luego de recibir un disparo en el pecho. Desde los 19 años se dedicó a trabajar en el negocio familiar, pues tuvo una niña. La menor actualmente tiene tres años. “Quiero que el país y el mundo sepan que a Johan lo mataron, que no fue ningún enfrentamiento, como reportó la policía y los medios del Gobierno. Aquí no hay justicia. Esa gente llega y no le dan la oportunidad a nadie, y además de matar, ingresan a los apartamentos y roban. A mí me robaron dinero, un Play Station que tenía para dárselo a mi niño el 24 de diciembre. Hicieron la Navidad con nosotros”, apuntó.

Otro de los fallecidos fue reconocido como Yiovanni José Roca Gil, de 35 años, quien residía en el piso 13. Fue descrito como uno de los pocos asesinados que no pertenecía al negocio de las chucherías fritas, sino que era hermano de la iglesia cristiana Jesuscristo la Gloria Eterna, ubicada en La Hoyada.

Según denunciaron los familiares de la víctima, los funcionarios del Faes obligaron a Yiovanni “a ponerse un traje de policía para que entregara a los cabecillas de la banda. Pero él no quiso porque todos esos chamos son inocentes, y por eso se lo llevaron al piso 11 y lo bajaron muerto en una bolsa negra. Murió peor que un perro”, indicó la cuñada. El hombre, quien tenía siete años como residente en la invasión, se ganaba la vida como chofer de los pastores de su iglesia. También compensaba sus ingresos como técnico de celulares. Tras su muerte, deja tres niñas en orfandad: una de 12 años, otra de 10 y una bebé de 1 año.

Otras víctimas fueron identificadas como Alexis Richard Losada, habitante de los apartamentos de la planta baja, y que se dedicaba a la santería, y Bladimir de Jesús González García. Hay otros dos infortunados sin identificar, quienes eran apodados como “el Guajiro” y “el Negro”.

La minuta policial indica que Bladimir González, Asley Flores y Yiovani Roca Gil tenían antecedentes policiales por porte ilícito de armas. Además incautaron siete armas de fuego: tres pistolas, tres revólveres y una escopeta.

Los residentes de la torre Viasa contaron a El Pitazo que este allanamiento no es el primero que realizan funcionarios policiales en el edificio. En 2017 se registraron dos, pero describen el de este 12 de noviembre como el más sangriento. “Aquí no habían matado a nadie a diestra y siniestra como lo hicieron este lunes. La Guardia Nacional y la PNB se la viven aquí metidos y comen tostón y hablan con nosotros. Nadie entiende nada ni por qué pasó esto”, aseguraron.

Se conoció que el allanamiento culminó pasadas las 10:00 p. m. y fueron detenidas 60 personas, en su mayoría hombres. Unos fueron llevados a la Comandancia de la PNB del Nuevo Circo y otros a la de Parque Central. Después de los interrogatorios fueron liberados.

Presunto intento de homicidio a PNB detonó operativo en la torre

Las Faes y el Cicpc allanaron la antigua torre Viasa con el presunto fin de dar con el paradero de los hombres que hirieron a un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la avenida Bolívar Sur 21, al mediodía de este 12 de noviembre.

El funcionario de la PNB herido, identificado como José Antonio Canales Alemán, es egresado de la décima promoción de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). De acuerdo con un parte policial, el efectivo recibió un tiro en el rostro y fue trasladado al hospital José María Vargas, pero está estable. Los pistoleros, además de herirlo, le arrebataron su arma de fuego y huyeron.

El Pitazo