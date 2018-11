Águilas espera alzar vuelo con los bates de José Tábata y Jesús Montero

noviembre 21, 2018 - 1:35 pm

Águilas del Zulia tendrá más poder ofensivo en la séptima semana de campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con las incorporaciones en el roster de José Tábata y Jesús Montero.

Los rapaces quieren dejar atrás su semana gris en el nido, donde sólo sumó dos triunfos en seis encuentros. La escuadra aguilucha se llevó la serie contra Leones al ganador dos de sus tres compromisos, aunque luego cayó en sus tres desafíos contra los Tigres.

El conjunto por Lipso Nava le han faltado algunas piezas importantes en su lineup en los últimos partidos, que ha influido en el resultado.

Álex Romero(molestias en el tobillo izquierdo), Herlis Rodríguez(fractura del ante pie derecho), Gustavo Molina (traumatismo en los meniscos de una de sus rodillas), Carlos Machado (dolencias en la zona lumbar), José “Chino” Flores (molestias físicas), Yoendri Herrera y Henry Rodríguez.

Tabata volverá a la alineación de los zulianos tras reponerse de su contractura en el bíceps femoral derecho. A la ofensiva naranja también se le une el bate Jesús Montero, adquirido desde los Cardenales de Lara, para formar una dupla temible, que resolvería el problema de los emplumados, que no tuvieron un hombre de poder que empujará las carreras con corredores en base.

De igual modo, el cuerpo de abridores de los rapaces recibieron buenas noticias al recuperar al cubano Reinier Roibal, quien sufría molestias musculares.Además de la incorporación del lanzador colombiano Luis Escobar.

Danny Rondón, Bryant Flete, Rougned José Odor, y los novatos Alex Mejías y Gabriel Martínez son las otros peloteros que sumó al róster el combinado de las emplumados.

ENTRAN 🔼 José Tábata OF Reinier Roibal P Jesús Montero 1B Luis Escobar P Danny Rondón P Bryant Flete UTI Rougned José Odor INF Alexis Mejías P Gabriel Martínez OF

La gerencia zuliana rescindió de los servicios de los importados Tito Polo y Randolph Oduber. El neogranadino dejó el equipo tras firma con Marineros de Seattle; entretanto el arubeño fue despedido por sus flojos numeritos.

MOVIMIENTOS EN EL ROSTER #Águilas

SALEN 🔽

Tito Polo OF

Randolph Oduber OF

Carlos Machado* OF

Herlis Rodríguez* OF

Alex Romero* OF

Gustavo Molina* C

José A. Flores* P

Johendri Herrera P

Herny Rodríguez P

(*) Lesionado

— Águilas del Zulia (@aguilasdelzulia) 21 de noviembre de 2018