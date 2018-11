Academia de Polimaracaibo inicia curso básico y especial para profesionales

noviembre 1, 2018 - 4:20 pm

En aras de seguir ofreciendo una mayor seguridad y calidad de vida a los ciudadanos de la capital zuliana, la Academia de Formación de la Policía de Maracaibo inició la segunda convocatoria para Curso básico y especial para profesionales.

El llamado es para licenciados en diversas áreas académicas, técnicos superiores universitarios y bachilleres, para que formen parte de esta prestigiosa institución donde además los estudiantes gozarán de una beca salario y de una ruta estudiantil durante los meses que estén formándose en el curso.

En este sentido, los aspirantes tendrán hasta el 15 de noviembre la oportunidad de realizar su preinscripción en la sede de la Academia, ubicada en la Vereda del Lago, diagonal a la Estación del Tranvía, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

Para formalizar su prescripción, los participantes deberán reunir y llevar ciertos requisitos, entre los cuales destacan para los licenciados y técnicos, no exceder los 28 años y los bachilleres deben haber cumplido los 17 años de edad, además no tener antecedentes penales, no haber sido expulsado de ningún cuerpo de policía. También el aspirante debe presentar todas las pruebas establecidas por la UNES para la formalización del ingreso a la institución.

De esta manera, el aspirante deberá cumplir con un perfil para formar parte del curso, de los cuales se destacan ser venezolano, no poseer antecedentes penales, contar con el título de educación media diversificada o universitario con su respectiva copia y fondo negro, sin perforaciones con fines estéticos, ni tatuajes visibles, no estar sujeto a interdicción penal, no haber sido destituido de algún órgano militar, algún organismo de seguridad del Estado o cualquier institución pública o privada, síntesis curricular, dos fotos formato carné, original y copia de la cédula de identidad, acta de nacimiento original y copia, notas certificadas, original y copia, inscripción militar, carta de buena conducta emitida por el Consejo Comunal de residencia.

Además deberá consignar originales y copias del título de TSU o Universitario, cédula de identidad, notas certificadas, constancia de inscripción del Consejo Nacional Electoral (CNE) y una carpeta amarilla tamaño oficio con gancho.

En este sentido la Academia de formación de Polimaracaibo garantizará que los trámites en el proceso de captación y selección sean gratuitos, por lo que se dispondrá las redes sociales @seguridadciudadanamcbo y @dscmaracaibo para ofrecer mayor información a los interesados.

Nota de Prensa